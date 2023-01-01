Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 16
*DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAY... 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 14
*Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 16
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



19 ноя 2023 : 		 Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!

6 ноя 2023 : 		 SKID ROW уже думают о новом

4 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит MARIAH CAREY

22 окт 2023 : 		 KAI & TIM HANSEN в новом видео вокалиста SKID ROW

21 окт 2023 : 		 Басист SKID ROW не видит своего конца

9 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BON JOVI

6 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит трек ROXETTE

31 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о взаимоотношениях в группе: «Нужно уметь слушать друг друга»

27 авг 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Тома Петти

9 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW не считает гранж виновным в крахе глэма

14 июл 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

19 июн 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY

13 июн 2023 : 		 Вокалист SKID ROW приглашает за кулисы

4 июн 2023 : 		 Кавер-версия AC/DC от вокалиста SKID ROW

15 май 2023 : 		 Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от вокалиста SKID ROW

8 май 2023 : 		 Акустика от вокалиста SKID ROW

1 май 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит ALICE IN CHAINS

27 мар 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет FIVE FINGER DEATH PUNCH

24 мар 2023 : 		 SKID ROW в акустике

22 мар 2023 : 		 Богом для гитариста SKID ROW является...

18 мар 2023 : 		 SKID ROW рады греть KISS

15 мар 2023 : 		 Басист SKID ROW не верит, что воссоединение с SEBASTIAN'ом BACH'ом принесёт много денег

9 мар 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы активно сочиняем»

17 фев 2023 : 		 SKID ROW планируют концертный альбом

14 фев 2023 : 		 Басист SKID ROW — об исполнении "Slave To The Grind" целиком

13 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет BON JOVI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!



zoom
SKID ROW с гордостью объявляет о выпуске Skid Row Spirits — возбуждающего и яркого набора, включающего Skid Row 18 And Life Single Origin Ultra Premium Rum и Skid Row Midnight Vodka. Skid Row Spirits — это дань уважения непреходящему наследию группы, которая предлагает своим поклонникам почувствовать вкус рок-н-ролла.

После более чем годичной работы над продукцией этот интересный ассортимент является естественным продолжением творчества группы и предлагает поклонникам и любителям спиртных напитков возможность ощутить тот же уровень насыщенности и качества, который они привыкли ожидать от музыки SKID ROW. Для убежденных поклонников Skid Row эти крепкие спиртные напитки — возможность прикоснуться к истории группы через каждый глоток тщательно подобранных жидких концепций.

Skid Row 18 And Life Single Origin Ultra Premium Rum, вызывающий отклик у всех поклонников Skid Row от прошлого до настоящего, посвящен 35-летию культовой песни в 2024 году и ностальгии, которую вызывают ее вечные темы и музыкальное мастерство. Отличительной особенностью продукта является уникальная и завораживающая 18-летняя выдержка, сочетающая в себе мастерство дистилляции гайанского рома и европейские методы выдержки. После хранения в бочках из американского дуба в Гайане ром был выдержан в редких бочках из тикового дерева в Европе. Дерзкий Skid Row 18 And Life Rum с 45% ABV сочетает в себе традиции и инновации, обеспечивая глубокие тона нуги с оттенками поджаренного кокоса и ванильных бобов. Богатый и сложный вкусовой профиль дополняется элегантными слоями сухофруктов с округлым бархатисто-гладким шоколадным финишем, создавая непревзойденное наслаждение для ценителей и поклонников рома.

Skid Row Midnight Vodka — это мягкая и в то же время агрессивная водка, отражающая суть захватывающих живых выступлений группы и ее бескомпромиссный стиль. Skid Row Midnight Vodka создана с той же преданностью и страстью, с которой Skid Row относятся к своей музыке, и обладает таким же грубым и реалистичным характером, как и сами участники коллектива. В каждом глотке ощущаются четкие и ясные тона зерна и поджаренного хлеба, а также округлое, сухое и дерзкое завершение. Когда часы пробьют полночь, обратитесь к Skid Row Midnight Vodka!

В качестве дополнительного подарка к началу продаж коллекционеры и поклонники могут рассчитывать на лимитированную коллекцию Skid Row Spirits — промо-упаковку, включающую обе бутылки, а также игровые карты с эксклюзивным дизайном и два гитарных медиатора.

Snake: «Идея создания собственной марки спиртного витала в наших умах уже давно. Познакомившись с прекрасными людьми из Brands for Fans, мы поняли, что время пришло. Начиная с их богатой истории, сотрудничества со знаменитыми артистами и заканчивая вниманием к деталям, мы знали, что эта идея наконец-то воплотится в жизнь. Мы участвовали в каждом этапе этого процесса от начала и до конца, чтобы убедиться в высочайшем качестве и характере каждой бутылки. И мы надеемся, что эти предложения понравятся вам так же, как и нам! Как всегда, спасибо за поддержку! Будьте осторожны, пейте со всей ответственностью и радуйтесь жизни!!!»

Rachel Bolan: «Skid Row Spirits — это не те товары, к которым мы просто приклеили свое имя на этикетку, это товары, которые мы с гордостью создавали для того, чтобы они нравились нашим поклонникам. Мы тесно сотрудничали с Brands For Fans, чтобы разработать великолепные по вкусу спиртные напитки, которые понравятся как обычным любителям, так и людям с самой взыскательной палитрой вкусов».

Генеральный директор партнера по производству напитков Brands For Fans Филип Лундквист: «Нам очень понравилось работать с ребятами из Skid Row - у них было столько энергии для проекта и страсти к тому, чтобы сделать все самое лучшее для своих поклонников. Мы получили возможность работать очень быстро и изобретательно, что мы очень ценим в партнерстве. Качество этих напитков необыкновенно высокое!»

Стоимость:

- Skid Row Midnight Vodka – RRP €35.90 and £35
- Skid Row 18 And Life Ultra Premium Rum – RRP €85.00 and £75.00
- Skid Row Limited Edition Collection - €99.90 and £95

SKID ROW Partner With Swedish Liquor Producer Brands For Fans To Launch "Skid Row Spirits"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 80

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом