Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!



SKID ROW с гордостью объявляет о выпуске Skid Row Spirits — возбуждающего и яркого набора, включающего Skid Row 18 And Life Single Origin Ultra Premium Rum и Skid Row Midnight Vodka. Skid Row Spirits — это дань уважения непреходящему наследию группы, которая предлагает своим поклонникам почувствовать вкус рок-н-ролла.



После более чем годичной работы над продукцией этот интересный ассортимент является естественным продолжением творчества группы и предлагает поклонникам и любителям спиртных напитков возможность ощутить тот же уровень насыщенности и качества, который они привыкли ожидать от музыки SKID ROW. Для убежденных поклонников Skid Row эти крепкие спиртные напитки — возможность прикоснуться к истории группы через каждый глоток тщательно подобранных жидких концепций.



Skid Row 18 And Life Single Origin Ultra Premium Rum, вызывающий отклик у всех поклонников Skid Row от прошлого до настоящего, посвящен 35-летию культовой песни в 2024 году и ностальгии, которую вызывают ее вечные темы и музыкальное мастерство. Отличительной особенностью продукта является уникальная и завораживающая 18-летняя выдержка, сочетающая в себе мастерство дистилляции гайанского рома и европейские методы выдержки. После хранения в бочках из американского дуба в Гайане ром был выдержан в редких бочках из тикового дерева в Европе. Дерзкий Skid Row 18 And Life Rum с 45% ABV сочетает в себе традиции и инновации, обеспечивая глубокие тона нуги с оттенками поджаренного кокоса и ванильных бобов. Богатый и сложный вкусовой профиль дополняется элегантными слоями сухофруктов с округлым бархатисто-гладким шоколадным финишем, создавая непревзойденное наслаждение для ценителей и поклонников рома.



Skid Row Midnight Vodka — это мягкая и в то же время агрессивная водка, отражающая суть захватывающих живых выступлений группы и ее бескомпромиссный стиль. Skid Row Midnight Vodka создана с той же преданностью и страстью, с которой Skid Row относятся к своей музыке, и обладает таким же грубым и реалистичным характером, как и сами участники коллектива. В каждом глотке ощущаются четкие и ясные тона зерна и поджаренного хлеба, а также округлое, сухое и дерзкое завершение. Когда часы пробьют полночь, обратитесь к Skid Row Midnight Vodka!



В качестве дополнительного подарка к началу продаж коллекционеры и поклонники могут рассчитывать на лимитированную коллекцию Skid Row Spirits — промо-упаковку, включающую обе бутылки, а также игровые карты с эксклюзивным дизайном и два гитарных медиатора.



Snake: «Идея создания собственной марки спиртного витала в наших умах уже давно. Познакомившись с прекрасными людьми из Brands for Fans, мы поняли, что время пришло. Начиная с их богатой истории, сотрудничества со знаменитыми артистами и заканчивая вниманием к деталям, мы знали, что эта идея наконец-то воплотится в жизнь. Мы участвовали в каждом этапе этого процесса от начала и до конца, чтобы убедиться в высочайшем качестве и характере каждой бутылки. И мы надеемся, что эти предложения понравятся вам так же, как и нам! Как всегда, спасибо за поддержку! Будьте осторожны, пейте со всей ответственностью и радуйтесь жизни!!!»



Rachel Bolan: «Skid Row Spirits — это не те товары, к которым мы просто приклеили свое имя на этикетку, это товары, которые мы с гордостью создавали для того, чтобы они нравились нашим поклонникам. Мы тесно сотрудничали с Brands For Fans, чтобы разработать великолепные по вкусу спиртные напитки, которые понравятся как обычным любителям, так и людям с самой взыскательной палитрой вкусов».



Генеральный директор партнера по производству напитков Brands For Fans Филип Лундквист: «Нам очень понравилось работать с ребятами из Skid Row - у них было столько энергии для проекта и страсти к тому, чтобы сделать все самое лучшее для своих поклонников. Мы получили возможность работать очень быстро и изобретательно, что мы очень ценим в партнерстве. Качество этих напитков необыкновенно высокое!»



Стоимость:



- Skid Row Midnight Vodka – RRP €35.90 and £35

- Skid Row 18 And Life Ultra Premium Rum – RRP €85.00 and £75.00

- Skid Row Limited Edition Collection - €99.90 and £95







