сегодня



Видео с текстом от SKID ROW



"October's Song", новая песня группы SKID ROW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Gang’s All Here", выход которого состоялся 14 октября.



Трек-лист:



"Hell Or High Water"

"The Gang's All Here"

"Not Dead Yet"

"Time Bomb"

"Resurrected"

"Nowhere Fast"

"When The Lights Come On"

"Tear It Down"

"October's Song"

"World's On Fire"







+0 -0



просмотров: 209