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*CORONER начнут запись зимой 26
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 18
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
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Skid Row

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5 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

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13 июл 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

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Видео с текстом от SKID ROW



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"October's Song", новая песня группы SKID ROW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Gang’s All Here", выход которого состоялся 14 октября.

Трек-лист:

"Hell Or High Water"
"The Gang's All Here"
"Not Dead Yet"
"Time Bomb"
"Resurrected"
"Nowhere Fast"
"When The Lights Come On"
"Tear It Down"
"October's Song"
"World's On Fire"

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