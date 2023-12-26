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Бывший барабанщик SKID ROW: «Реюнион почти состоялся, но...»



В интервью Laughingmonkeymusic, бывший ударник SKID ROW Rob Affuso сказал, что реюнион классического состава в середине 10-ых практически состоялся, но...



«Воссоединение SKID ROW почти состоялось. Всё было очень близко, на самом деле. У нас у всех были забиты календари и расписано лето, были назначены даты, и было очень обидно, когда всё сорвалось. Я думаю, что причины, по которым всё сорвалось, очень дурацкие. Я считаю, что их можно было избежать и не... Я уверен, что всё можно было исправить, изменить и проработать. Но вот мы здесь. Это было около пяти или шести лет назад».



Что касается того, почему так трудно воссоединить всех участников классического состава SKID ROW, он ответил:



«Некоторые ребята оттуда [из текущего состава SKID ROW] просто не хотят этого. Так что это их право».







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