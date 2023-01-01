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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 40
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 15
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Skid Row

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30 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW — о воссоединении с SEBASTIAN'ом BACH'ом: «Мне это неинтересно»

6 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Перед первым выходом на сцену я был напуган»

28 дек 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о ранних годах группы: «Это было потрясающее время для музыки»

22 дек 2022 : 		 Участники SKID ROW — о своём богатстве

15 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Подкладки не для нас!»

12 дек 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет GUNS N' ROSES

20 ноя 2022 : 		 Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста

19 ноя 2022 : 		 SKID ROW на 100-летии шведского хоккея

5 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

26 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «С ZP мы просто не могли продолжать»

20 окт 2022 : 		 Вокалист SKID ROW — о том, как фанаты группы путают его с SEBASTIAN'ом BACH'ом

19 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Я поклонник стриминга»

14 окт 2022 : 		 Басист SKID ROW вспоминает бывшего вокалиста

29 сен 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

25 сен 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

13 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW хвалит вокалиста

7 сен 2022 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я смог переубедить ряд хейтеров»

2 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»

29 авг 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Может, и не стоит всем высказывать свою позицию»

24 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о разрыве с ZP Theart'ом

16 авг 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Полгода назад я боролся с раком, а теперь пою в любимой группе»

10 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW заявил, что уже 23 года не общается с SEBASTIAN'ом BACH'ом

20 июл 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Ощущение, что у нас новая группа»

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

13 июл 2022 : 		 Новое видео SKID ROW
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|||| сегодня

Вокалист SKID ROW исполняет JUDAS PRIEST



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ERIK GRÖNWALL опубликовал видео собственного прочтения хита JUDAS PRIEST "Painkiller".




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