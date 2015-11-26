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Skid Row

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Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»



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Участники SKID ROW Rachel Bolan и Sebastian Bach в интервью Billboard рассказали о том, почему решили сделать более агрессивную работу после мультиплатинового дебюта:

«Наша женская аудитория сократилась на 45 процентов. В основном нас слушали парни, потому что альбом был очень тяжёлым, так что он отвратил от нас многих представительниц прекрасного пола», — говорит Bolan.

«Времена, когда мы стали тяжелее... Группы в 1991-м, кто не стал тяжелее, теряли фанатов очень быстро. Если вспомнить сейчас о тех временах, вся сцена поменялась и тяготела к более мрачным вещам. Если бы мы выпустили в 1991 пластинку легче, чем дебютный альбом, не думаю, что сейчас мы бы кому-то давали интервью», — сказал Bach.

"Slave To The Grind" неделю был на первом месте в США и был реализован только в этой стране тиражом более двух миллионов копий.



SKID ROW Bassist:



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