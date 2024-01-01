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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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Skid Row

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11 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Jimi Jamison

31 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как собирался покинуть SKID ROW из-за сделки с BON JOVI

28 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит YNGWIE MALMSTEEN

26 янв 2024 : 		 SKID ROW отмечают юбилей

22 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW о SEBASTIAN'e BACH'e: «Я испытываю к нему уважение»

18 янв 2024 : 		 Дебют SKID ROW был создан без Bach'a

16 янв 2024 : 		 SKID ROW уже работают над новым материалом

26 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW: «Реюнион почти состоялся, но...»

25 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе классического состава SKID ROW: «У них есть два члена, и у меня два оригинальных члена»

22 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит WHITESNAKE

9 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет Mötley Crüe

7 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я благодарен своим испытаниям»

4 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколения»

3 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет QUEEN

30 ноя 2023 : 		 Новое видео SKID ROW

20 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BLACK SABBATH

19 ноя 2023 : 		 Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!

6 ноя 2023 : 		 SKID ROW уже думают о новом

4 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит MARIAH CAREY

22 окт 2023 : 		 KAI & TIM HANSEN в новом видео вокалиста SKID ROW

21 окт 2023 : 		 Басист SKID ROW не видит своего конца

9 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BON JOVI

6 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит трек ROXETTE

31 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о взаимоотношениях в группе: «Нужно уметь слушать друг друга»

27 авг 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Тома Петти

9 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW не считает гранж виновным в крахе глэма
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|||| сегодня

Вокалист SKID ROW исполняет хит Jimi Jamison



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Erik Grönwall опубликовал видео исполнения композиции Jimi Jamison'a "I'm Aways Here".

SKID ROW's ERIK GRГ–NWALL Covers Late SURVIVOR Singer JIMI JAMISON's Baywatch Theme




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