Басист SKID ROW вспоминает бывшего вокалиста

Rachel Bolan в рамках недавней беседы почтил память бывшего вокалиста группы, Джонни Солинджера:
«Нам было очень весело — нам было так здорово вместе. Он наблюдал то, что мы уже видели в прошлом, и переживал то, что мы уже пережили, так что с этой точки зрения это было здорово. Мы все очень сблизились, нам было очень легко и весело, и мы провели много концертов вместе. Мы провели весь тур KISS, думая, что будем только на одной части, а они попросили нас побыть и дальше. И это было очень круто, чувак. Мы создали несколько отличных музыкальных произведений вместе, и, к сожалению, к концу его пребывания в группе некоторые соблазны овладели им. Не вдаваясь в подробности, скажу, что в какой-то момент это стало мешать ему. И я не подразумеваю под этим холодный и равнодушный характер, я к тому, что он сам себе мешал. И это было неприятно. Мы пытались и указывали ему на некоторые проблемы, и в конце концов нам пришлось действовать. И, как я слышал, какое-то время у него всё шло хорошо, а потом он перестал сопротивляться. И, к сожалению, он умер. Я постоянно думаю о нём, и мне его очень не хватает, как и всем ребятам. Потому что мы многое пережили вместе и вместе открыли много нового. И это печально, что он ушёл. Конечно, это не было полной неожиданностью, но, тем не менее, это было очень грустно. Очень грустно».
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