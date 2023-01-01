7 дек 2023



Вокалист SKID ROW: «Я благодарен своим испытаниям»



Erik Grönwall разместил несколько фотографий, одна из которых была сделана пару лет назад, когда он боролся за свою жизнь и снабдил их следующим текстом:



«Я знаю, что это может показаться вам странным, и хотя я не пожелал бы своему злейшему врагу заболеть раком и пройти через все это... Я должен сказать, что благодарен за то, что дала мне моя борьба с раком. Сегодня я счастливее, чем до того, как это случилось. ⠀

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Люди часто говорят о том, что у них есть деньги, но у меня есть нечто еще более мощное — "опыт". Я живу сегодня с суперспособностью, которая называется перспектива. В свои 36 лет я понял, что время - это дефицитный ресурс, и что его нужно тратить, просыпаясь каждый день, на то, что делает тебя счастливым. А если нет? Правильно: "К черту!".

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Я благодарен за это. Это свобода и это сила. Если вы сейчас находитесь в мрачном состоянии, найдите утешение в том, что все не только может наладиться, но и может стать лучше, чем когда-либо.



У самураев был моральный кодекс, называемый бусидо, по которому они жили. У каждого из нас должно быть свое бусидо с нашими ценностями и принципами, и мы должны жить в соответствии с ними, несмотря ни на что. Много счастья и свободы можно найти в том, чтобы знать, что ты ценишь больше всего, и жить в соответствии с этими ценностями».



Закончил он цитатой их Айн Рэнд: «Счастье есть то состояние сознания, какое проистекает от достижения собственных ценностей».





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