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*SLAYER вернулись! 73
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 35
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах 13
*Барабанщик KREATOR исполняет 12
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*ROBERT TRUJILLO в новом видео APOCALYPTICA 11
*BRUCE DICKINSON: «Люблю бродить по кладбищу — это поднимает ... 11
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*SLAYER вернулись! 73
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 35
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Skid Row

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25 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит DEEP PURPLE

11 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Jimi Jamison

31 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как собирался покинуть SKID ROW из-за сделки с BON JOVI

28 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит YNGWIE MALMSTEEN

26 янв 2024 : 		 SKID ROW отмечают юбилей

22 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW о SEBASTIAN'e BACH'e: «Я испытываю к нему уважение»

18 янв 2024 : 		 Дебют SKID ROW был создан без Bach'a

16 янв 2024 : 		 SKID ROW уже работают над новым материалом

26 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW: «Реюнион почти состоялся, но...»

25 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе классического состава SKID ROW: «У них есть два члена, и у меня два оригинальных члена»

22 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит WHITESNAKE

9 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет Mötley Crüe

7 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я благодарен своим испытаниям»

4 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколения»

3 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет QUEEN

30 ноя 2023 : 		 Новое видео SKID ROW

20 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BLACK SABBATH

19 ноя 2023 : 		 Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!

6 ноя 2023 : 		 SKID ROW уже думают о новом

4 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит MARIAH CAREY

22 окт 2023 : 		 KAI & TIM HANSEN в новом видео вокалиста SKID ROW

21 окт 2023 : 		 Басист SKID ROW не видит своего конца

9 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BON JOVI

6 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит трек ROXETTE

31 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о взаимоотношениях в группе: «Нужно уметь слушать друг друга»

27 авг 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Тома Петти
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|||| сегодня

Вокалист SKID ROW исполняет хит DEEP PURPLE



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Erik Grönwall опубликовал видео исполнения композиции DEEP PURPLE "Highway Star"

SKID ROW's ERIK GRГ–NWALL Covers DEEP PURPLE Classic




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