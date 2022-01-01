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Участники SKID ROW — о своём богатстве



В недавнем интервью британской газете The Telegraph басист SKID ROW Rachel Bolan и гитарист Dave "Snake" Sabo ответили на вопрос Иэна Уинвуда, находится ли он «в компании богачей». Оба музыканта, не задумываясь, ответили утвердительно. Bolan назвал себя мультимиллионером, а Sabo заявил, что почти мультимиллионер.



Rachel добавил:



«Один очень популярный американский диджей, который останется безымянным, на своём шоу говорил о нас гадости, что мы все живем в палатках. А я ответил, что у меня есть две очень хорошие палатки».







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