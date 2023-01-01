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Новости
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 35
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 35
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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Skid Row

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27 мар 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет FIVE FINGER DEATH PUNCH

24 мар 2023 : 		 SKID ROW в акустике

22 мар 2023 : 		 Богом для гитариста SKID ROW является...

18 мар 2023 : 		 SKID ROW рады греть KISS

15 мар 2023 : 		 Басист SKID ROW не верит, что воссоединение с SEBASTIAN'ом BACH'ом принесёт много денег

9 мар 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы активно сочиняем»

17 фев 2023 : 		 SKID ROW планируют концертный альбом

14 фев 2023 : 		 Басист SKID ROW — об исполнении "Slave To The Grind" целиком

13 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет BON JOVI

7 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

30 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW — о воссоединении с SEBASTIAN'ом BACH'ом: «Мне это неинтересно»

6 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Перед первым выходом на сцену я был напуган»

28 дек 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о ранних годах группы: «Это было потрясающее время для музыки»

22 дек 2022 : 		 Участники SKID ROW — о своём богатстве

15 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Подкладки не для нас!»

12 дек 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет GUNS N' ROSES

20 ноя 2022 : 		 Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста

19 ноя 2022 : 		 SKID ROW на 100-летии шведского хоккея

5 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

26 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «С ZP мы просто не могли продолжать»

20 окт 2022 : 		 Вокалист SKID ROW — о том, как фанаты группы путают его с SEBASTIAN'ом BACH'ом

19 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Я поклонник стриминга»

14 окт 2022 : 		 Басист SKID ROW вспоминает бывшего вокалиста

29 сен 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

25 сен 2022 : 		 Новая песня SKID ROW
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|||| сегодня

Вокалист SKID ROW исполняет FIVE FINGER DEATH PUNCH



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Erik Grönwall записал собственное прочтение хита FIVE FINGER DEATH PUNCH "Wash It All Away".

SKID ROW Vocalist ERIK GRГ–NWALL Shares Cover Of FIVE FINGER DEATH PUNCH Hit "Wash It All Away" (Video)




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