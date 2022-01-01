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*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
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Skid Row

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ERIK GRÖNWALL: «Полгода назад я боролся с раком, а теперь пою в любимой группе»



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Новый вокалист SKID ROW ERIK GRÖNWALL поделился о тех событиях, что случились в его жизни в последние пару лет:

«Я бы не назвал себя религиозным человеком [смеётся], но я бы назвал себя... После всего этого я стал более духовно ориентированным. Я спрашиваю себя: "Кто это спланировал?" Я был на пути к совершенно другой жизни [до диагноза], но кто-то как будто подтолкнул меня.

Пару дней назад я просматривал соцсети и случайно увидел сообщение, в котором было написано: "Прости, что мне пришлось причинить тебе неудобства, но я должен был заставить тебя двигаться. Бог". И я такой: "О, б$$$ь, чувак". [Смеётся] Вот на что это похоже.

Я не уверен, что всё происходит не просто так, но это единственный способ, которым я могу это объяснить — заработать лейкемию, а потом оказаться в моей любимой группе.

Когда я был на сцене в Лас-Вегасе со SKID ROW в марте и апреле, я общался с публикой и сказал: "Вы знаете, как удивительно чувствовать себя здесь, исполняя песню, с которой началась твоя карьера?" Потому что "18 And Life" была песней, с которой я прослушивался на шоу "Idol"; именно благодаря ей я попал на "Idol". И я сказал им: "Знаете ли вы, каково это — быть здесь на сцене с любимой группой всех времён, исполняя песню, с которой началась твоя карьера?" И кто-то прокомментировал это: "Он только что процитировал сценарий фильма "Рок-звезда?" А я такой: "Да, я даже не подумал об этом, но это тот самый фильм", И правда, всё случившееся похоже на сценарий фильма.

Это просто невероятно. Я всё ещё пытаюсь это осознать. Такое ощущение, что я был в группе два года. Прошло четыре месяца. За четыре месяца мы дали около 30 концертов. Мы записали альбом. Мы начали работу над новым альбомом. Мы сняли музыкальное видео. Всё происходило так быстро. Это ошеломляет во многих отношениях».

Erik также поблагодарил свою жену за то, что она дала ему эмоциональную силу и поддержку, в которых он нуждался во время испытаний.

«Я хочу сказать, что моя жена была великолепна на протяжении всего нашего совместного жизненного пути, особенно во время лечения, потому что когда я был готов сдаться, она говорила: "Ты не сдашься сейчас. Тебя любит столько людей, и ты нужен им в жизни". Она была жёсткой. Но я нуждался в этом. Поэтому я сказал: "Да, я знаю". И я могу отметить, что у меня также есть сын, которому 2,5 года. Так что это было очень тяжело — вернуться из больницы и увидеть его. Это было моё слабое место. Жена очень помогла мне, и она большая умница. И очевидно, что когда у тебя такой образ жизни, тебе нужен кто-то, кто действительно понимает этот образ жизни и поддерживает его. Во многих отношениях это эгоистичный образ жизни. Но она всё понимает, и она меня прикрывает».




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