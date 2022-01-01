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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 84
*JON BON JOVI совсем сдулся? 27
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 21
*Новое видео KREATOR 19
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Skid Row

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15 апр 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL о работе в SKID ROW

13 апр 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет трек GUNS N' ROSES

4 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о переменах в составе

31 мар 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 мар 2022 : 		 Erik Grönwall впервые встретился с участниками SKID ROW за четыре дня до концерта

28 мар 2022 : 		 Erik Grönwall дебютировал в SKID ROW

25 мар 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

24 мар 2022 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. в SKID ROW

19 мар 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о несостоявшемся реюнионе в 2016 году

28 фев 2022 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет осенью

7 фев 2022 : 		 Басисту SKID ROW удалили аппендикс

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

16 дек 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, что с ним было трудно в SKID ROW

10 дек 2021 : 		 Гитарист SKID ROW — о смерти бывшего вокалиста

1 дек 2021 : 		 ROB HAMMERSMITH из SKID ROW назвал пять барабанщиков, повлиявших на его манеру игры

23 ноя 2021 : 		 SKID ROW вместе с DEAD SLED COFFEE выпускают кофе

26 окт 2021 : 		 Бокс-сет SKID ROW выйдет зимой

15 окт 2021 : 		 Басист — SKID ROW о новом альбоме

7 окт 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 авг 2021 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет весной

18 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

26 июл 2021 : 		 Обучающее видео от SKID ROW

24 июл 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Продюсер вернул нас к корням и мне это нравится!»

6 июл 2021 : 		 SKID ROW не выпустят ничего до 2022 года

28 июн 2021 : 		 Музыканты — о смерти Джонни Солинджера
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|||| 15 апр 2022

ERIK GRÖNWALL о работе в SKID ROW



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В рамках недавнего интервью с ERIK'ом GRÖNWALL'ом у него спросили, какие он испытывает ощущения от того, что стал новым участников своей любимой группы:

«Да это просто безумие, какой-то настоящий сюр! Я рос на песнях SKID ROW, и когда захотел стать вокалистом, то пытался петь как Sebastian. И я так поступал, я пел под него по вечерам в караоке [дома в Швеции]. Так что происходящее настоящий сюр — я пришел в группу и уже работаю над новым альбомом. Мне не просто нужно репетировать старые песни, я еще и записываю новый материал! И на нем будет мой голос, так что для меня это огромная честь!»

New SKID ROW Frontman ERIK GRГ–NWALL:









































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