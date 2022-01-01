15 апр 2022



ERIK GRÖNWALL о работе в SKID ROW



В рамках недавнего интервью с ERIK'ом GRÖNWALL'ом у него спросили, какие он испытывает ощущения от того, что стал новым участников своей любимой группы:



«Да это просто безумие, какой-то настоящий сюр! Я рос на песнях SKID ROW, и когда захотел стать вокалистом, то пытался петь как Sebastian. И я так поступал, я пел под него по вечерам в караоке [дома в Швеции]. Так что происходящее настоящий сюр — я пришел в группу и уже работаю над новым альбомом. Мне не просто нужно репетировать старые песни, я еще и записываю новый материал! И на нем будет мой голос, так что для меня это огромная честь!»





















































































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