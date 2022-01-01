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Skid Row

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Гитарист SKID ROW — о несостоявшемся реюнионе в 2016 году



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Dave "Snake" Sabo в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие чувства он испытывает от постоянных вопросов о возможности реюниона с Sebastian'ом Bach'ом:

«Прошло 23 года с тех пор, как SKID ROW воссоединились, так что сказать, что я смирился с этим, было бы преуменьшением. Мы предприняли небольшую попытку воссоединения в 2016 году. Мы попробовали и поняли, что это не очень здорово. Это просто одна из тех ситуаций, когда мы всё ещё не можем видеть друг друга; мы даже не можем продвинуться дальше простой переписки.

Я очень рад тому, в каком положении мы находимся. Я очень горжусь нашим прошлым, и это заслуга всех, кто принимал участие в каждом аспекте нашей карьеры, кто бы это ни был, потому что всё это привело к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся.

Меня тысячу раз спрашивали: "А как же деньги [за воссоединение с Sebastian'ом]? И это всё хорошо, но если бы я занимался этим ради денег — если бы мы занимались этим ради денег; я могу говорить за всех — мы бы, наверное, просто всё бросили. Я хочу быть счастливым, и я очень счастлив. И ребята тоже — все очень счастливы.

Музыкальный климат таков, каков он есть, а мы — классическая рок-группа, и я горжусь этим. И мы всё ещё способны создавать музыку. Я к тому, что — Боже, я живу очень благословенной жизнью. Я испытываю благодарность и уважение за то, чего мы достигли, и за то, что мы можем продолжать всё это делать. И хотя есть люди, которые размахивают знаками доллара с большим количеством нулей, я всё равно должен быть счастлив, занимаясь этим, и я реально счастлив. И это самое главное. Я должен быть счастлив находиться в группе с этими людьми. Многие другие команды могут выходить на сцену и не видеть друг друга до самого выступления, ездить на разных автобусах и всё в таком духе, и это всё прекрасно, но я не хочу так жить. Я не хочу выходить на сцену и жить во лжи, это просто не очень приятно. Так что, хотя я благодарен людям за интерес и всё остальное, я ещё больше благодарен судьбе за то, что мы всё ещё можем играть музыку, зарабатывая на жизнь на наших условиях!»

SKID ROW Guitarist On Failed 2016 Reunion With SEBASTIAN BACH:





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