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Басист SKID ROW — о влиянии гранжа



Басист SKID ROW Rachel Bolan рассказал Родриго Альтафу из Sonic Perspectives о том, как подъём гранжа в начале 1990-х годов вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, а продажи альбомов и сборы за гастроли резко упали:



«Когда музыкальный жанр становится просто точкой продаж, это своего рода начало конца для него, потому что лейблы подписывают контракты с миллионом групп, которые вроде и звучат как группа, а потом происходит размывание жанра. Вот что происходило примерно тогда, когда зарождался гранж. Потом, когда гранж появился, он стал важным стилем, а затем это случилось и с ним. Каждая группа, которая чем-то напоминала NIRVANA, подписывала контракт, но они были ничуть не лучше NIRVANA. Так что это размывает рынок и в конечном итоге просто отравляет его».





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