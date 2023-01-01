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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Skid Row

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14 июл 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

19 июн 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY

13 июн 2023 : 		 Вокалист SKID ROW приглашает за кулисы

4 июн 2023 : 		 Кавер-версия AC/DC от вокалиста SKID ROW

15 май 2023 : 		 Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от вокалиста SKID ROW

8 май 2023 : 		 Акустика от вокалиста SKID ROW

1 май 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит ALICE IN CHAINS

27 мар 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет FIVE FINGER DEATH PUNCH

24 мар 2023 : 		 SKID ROW в акустике

22 мар 2023 : 		 Богом для гитариста SKID ROW является...

18 мар 2023 : 		 SKID ROW рады греть KISS

15 мар 2023 : 		 Басист SKID ROW не верит, что воссоединение с SEBASTIAN'ом BACH'ом принесёт много денег

9 мар 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы активно сочиняем»

17 фев 2023 : 		 SKID ROW планируют концертный альбом

14 фев 2023 : 		 Басист SKID ROW — об исполнении "Slave To The Grind" целиком

13 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет BON JOVI

7 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

30 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW — о воссоединении с SEBASTIAN'ом BACH'ом: «Мне это неинтересно»

6 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Перед первым выходом на сцену я был напуган»

28 дек 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о ранних годах группы: «Это было потрясающее время для музыки»

22 дек 2022 : 		 Участники SKID ROW — о своём богатстве

15 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Подкладки не для нас!»

12 дек 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет GUNS N' ROSES

20 ноя 2022 : 		 Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста

19 ноя 2022 : 		 SKID ROW на 100-летии шведского хоккея
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|||| сегодня

Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN



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Erik Grönwall опубликовал очередное видео — на этот раз настал момент для хита IRON MAIDEN "The Trooper".




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