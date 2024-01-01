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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 43
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 35
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 43
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 35
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
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Skid Row

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9 мар 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит SABATON

26 фев 2024 : 		 Участники SKID ROW о деловой стороне вопроса: «Мы никогда никого не обманывали»

25 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит DEEP PURPLE

11 фев 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Jimi Jamison

31 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как собирался покинуть SKID ROW из-за сделки с BON JOVI

28 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит YNGWIE MALMSTEEN

26 янв 2024 : 		 SKID ROW отмечают юбилей

22 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW о SEBASTIAN'e BACH'e: «Я испытываю к нему уважение»

18 янв 2024 : 		 Дебют SKID ROW был создан без Bach'a

16 янв 2024 : 		 SKID ROW уже работают над новым материалом

26 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW: «Реюнион почти состоялся, но...»

25 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе классического состава SKID ROW: «У них есть два члена, и у меня два оригинальных члена»

22 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит WHITESNAKE

9 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет Mötley Crüe

7 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я благодарен своим испытаниям»

4 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколения»

3 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет QUEEN

30 ноя 2023 : 		 Новое видео SKID ROW

20 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BLACK SABBATH

19 ноя 2023 : 		 Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!

6 ноя 2023 : 		 SKID ROW уже думают о новом

4 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит MARIAH CAREY

22 окт 2023 : 		 KAI & TIM HANSEN в новом видео вокалиста SKID ROW

21 окт 2023 : 		 Басист SKID ROW не видит своего конца

9 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BON JOVI

6 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит трек ROXETTE
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|||| сегодня

Вокалист SKID ROW исполняет хит SABATON



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Erik Grönwall опубликовал видео исполнения композиции CAROLUS REX w/ Tommy Johansson




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