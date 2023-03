сегодня



Гитарист SKID ROW: «Мы активно сочиняем»



Во время участия в недавнем эпизоде "The BlackSheep Podcast" гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo рассказал о том, как появление в группе нового участника, вокалиста шведского происхождения Erik'a Grönwall'я, привело к восстановлению энергии и всплеску творчества:



«Что самое замечательное в нынешнем состоянии группы, так это то, что мы уже начали сочинять для следующего альбома. Уже есть четыре потенциальные песни для следующего альбома. И кто знает, войдут они в альбом или нет. Мы никогда не делали этого раньше. Так что все об этом думают. Мы остаёмся в моменте, но также используем эту вновь обретённую энергию, чтобы быть по-настоящему творческими и продуктивными.



Мы всегда действовали по принципу: "Сочиняем материал, записываем альбом, гастролируем, возвращаемся из тура и заканчиваем с гастролями, сочиняем материал, записываем альбом, гастролируем. Так мы и работали. Но не в этот раз. Мы активно сочиняем. Erik — очень творческий парень. Он очень хороший гитарист. Так что это очень помогает. Мы снова и снова обмениваемся идеями, пишем во время саундчеков. Так что во всём царит позитив».

