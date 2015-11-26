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Skid Row

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31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки

11 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 мар 2018 : 		 Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

5 фев 2018 : 		 SKID ROW хотят в студию

23 окт 2017 : 		 Вышел винил SKID ROW

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

31 янв 2017 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале

28 янв 2017 : 		 Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста

15 янв 2017 : 		 SKID ROW нашли вокалиста

20 дек 2016 : 		 Обсуждение реюниона SKID ROW прекращено, заявил SEBASTIAN BACH

9 дек 2016 : 		 SKID ROW работают над новым материалом

22 ноя 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

7 окт 2016 : 		 Туровый вокалист SKID ROW о будущем

5 авг 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 май 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW: «Я за, если они захотят»

28 апр 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

14 фев 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

2 янв 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE может оказаться в SKID ROW

31 дек 2015 : 		 SKID ROW не воссоединяются с SEBASTIAN'ом BACH'ом
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SKID ROW собираются в студию



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SKID ROW на следующей неделе отправляются в студию вместе с продюсером Michael'ом Wagener'ом — работавшим с группой над первым одноименным альбомом и диском 1991 года "Slave To The Grind" — для записи финальной части трилогии "United World Rebellion". Это будет первый студийный материал для ZP Theart (DRAGONFORCE, TANK, I AM I),

В пластинку войдет материал, который был написан совместно с Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), Lzzy Hale и Joe Hottinger из HALESTORM, а также с Marti Frederiksen, ранее сотрудничавшим с AEROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang, Sheryl Crow и другими.

В отличие от "Rise Of The Damnation Army - United World Rebellion: Chapter Two" и "United World Rebellion: Chapter One", это будет полноформатный альбом.



SKID ROW To Start Recording Final Chapter Of 'United World Rebellion' Trilogy Next Week



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