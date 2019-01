сегодня



SKID ROW собираются в студию



SKID ROW на следующей неделе отправляются в студию вместе с продюсером Michael'ом Wagener'ом — работавшим с группой над первым одноименным альбомом и диском 1991 года "Slave To The Grind" — для записи финальной части трилогии "United World Rebellion". Это будет первый студийный материал для ZP Theart (DRAGONFORCE, TANK, I AM I),



В пластинку войдет материал, который был написан совместно с Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), Lzzy Hale и Joe Hottinger из HALESTORM, а также с Marti Frederiksen, ранее сотрудничавшим с AEROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang, Sheryl Crow и другими.



В отличие от "Rise Of The Damnation Army - United World Rebellion: Chapter Two" и "United World Rebellion: Chapter One", это будет полноформатный альбом.











+0 -0









просмотров: 326