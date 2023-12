сегодня



SEBASTIAN BACH о реюнионе классического состава SKID ROW: «У них есть два члена, и у меня два оригинальных члена»



В недавнем интервью "Behind The Velvet Rope" SEBASTIAN BACH ответил на вопрос, насколько всё-таки реален реюнион SKID ROW:



«Я так думаю, потому что я на самом деле считаю, что главная причина, по которой этого не произошло, — это вопросы бизнеса. Мы не были в одной комнатушке с 1996 года. Это факт. Так что я ничего не имею против кого-то из 1996 года. Я даже не помню 1996 года [смеётся]. Так что я считаю, что тот факт, что мы все ещё живы, говорит о том, что если мы сможем разобраться с деловой стороной, то у нас не останется причин для того, чтобы этого не делать.



Я скажу вам вот что: у меня есть новый сольный сингл под названием "What Do I Got To Lose?", который доступен сейчас на всех стриминговых платформах, а видео уже вышло на YouTube. А на барабанах в моём новом клипе играет не кто иной, как Rob Affuso, барабанщик из классического состава SKID ROW».



Когда ведущий заметил, что это уже как мини-реюнион классического состава, Bach ответил:



«О да, и я бы не стал говорить "мини", потому что в SKID ROW то два, то три оригинальных члена, ну а теперь и в моей сольной группе два члена [смеётся]. Так что мы пытаемся, пытаемся [смеётся]».







+0 -0



( 4 ) просмотров: 327