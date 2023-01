RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"

сегодня



Rick Rubin рассказал о том, как ему удалось добиться характерного звучания третьего студийного альбома SLAYER "Regin in Blood", объяснив, что отсутствие знаний о рок-продюсировании помогло ему сделать запись, которая сыграла на сильных сторонах группы.



Когда Rick'a попросили объяснить его подход к записи его первого альбома со SLAYER в недавнем интервью на "Channel 4 News", он сказал:



«Когда ты относишься ко всему одинаково, это искажает суть. Спид-металл был чем-то новым. Люди, которые записывали спид-металл до альбома "Reign in Blood", записывали это скорее как хард-рок или хэви-металл. А это совершенно. другое. Всё иначе. Во всём, что мы делаем, есть свои отличительные черты.



Если вы посмотрите на хип-хоп, если вы записываете его как R&B-альбом — это R&B-запись с тем, кто читает рэп. Если вы записываете это как визит в хип-хоп-клуб, то это звучит как хип-хоп.



Если относиться к спид-металлу как к Black Sabbath, то у вас ничего не получится со Slayer, потому что они играют очень быстро. А природа быстрых вещей такова, что все партии очень близки друг к другу, например, ударные очень быстрые. Когда вы слушаете записи Led Zeppelin, барабаны звучат медленнее. Так что если группа играет быстро, а вы работаете с ней как с Led Zeppelin, получится просто размытие и шум — вы ничего не услышите.



Вот что происходило до альбома "Reign in Blood" — и так было в каждом случае. Это всё от недостатка опыта. Отсутствие "правильного способа" записывать подобный материал. Правильный способ записи рок-барабанов — это способ Led Zeppelin. Но, по моему мнению, в случае со Slayer он не годится.



Так что в некотором смысле, поскольку я не был достаточно опытен, чтобы знать "как это делается", я подошёл к этому так, чтобы инструменты звучали отчётливо. И вы хотите услышать эту плотную отчётливость. А до того момента никто не записывал альбомы таким образом».







