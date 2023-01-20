Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 34
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 19
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 18
*Умер Джефф Бек 17
*OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже е... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 34
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



20 янв 2023 : 		 RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"

6 янв 2023 : 		 KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование

5 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

31 дек 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

21 дек 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой

21 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

10 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

4 ноя 2022 : 		 DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?

1 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

14 окт 2022 : 		 Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»

2 авг 2022 : 		 «Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»

20 июл 2022 : 		 Гитарист SLAYER — о своём новом проекте

16 июл 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»

25 апр 2022 : 		 DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER

21 мар 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

17 янв 2022 : 		 Гитарист SLAYER прикупил квартиру

2 янв 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER

24 дек 2021 : 		 Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH

9 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER

29 ноя 2021 : 		 JON DETTE обучает исполнению SLAYER

15 ноя 2021 : 		 Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года

2 ноя 2021 : 		 Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени

21 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся

15 окт 2021 : 		 KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»

10 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"



zoom
Rick Rubin рассказал о том, как ему удалось добиться характерного звучания третьего студийного альбома SLAYER "Regin in Blood", объяснив, что отсутствие знаний о рок-продюсировании помогло ему сделать запись, которая сыграла на сильных сторонах группы.

Когда Rick'a попросили объяснить его подход к записи его первого альбома со SLAYER в недавнем интервью на "Channel 4 News", он сказал:

«Когда ты относишься ко всему одинаково, это искажает суть. Спид-металл был чем-то новым. Люди, которые записывали спид-металл до альбома "Reign in Blood", записывали это скорее как хард-рок или хэви-металл. А это совершенно. другое. Всё иначе. Во всём, что мы делаем, есть свои отличительные черты.

Если вы посмотрите на хип-хоп, если вы записываете его как R&B-альбом — это R&B-запись с тем, кто читает рэп. Если вы записываете это как визит в хип-хоп-клуб, то это звучит как хип-хоп.

Если относиться к спид-металлу как к Black Sabbath, то у вас ничего не получится со Slayer, потому что они играют очень быстро. А природа быстрых вещей такова, что все партии очень близки друг к другу, например, ударные очень быстрые. Когда вы слушаете записи Led Zeppelin, барабаны звучат медленнее. Так что если группа играет быстро, а вы работаете с ней как с Led Zeppelin, получится просто размытие и шум — вы ничего не услышите.

Вот что происходило до альбома "Reign in Blood" — и так было в каждом случае. Это всё от недостатка опыта. Отсутствие "правильного способа" записывать подобный материал. Правильный способ записи рок-барабанов — это способ Led Zeppelin. Но, по моему мнению, в случае со Slayer он не годится.

Так что в некотором смысле, поскольку я не был достаточно опытен, чтобы знать "как это делается", я подошёл к этому так, чтобы инструменты звучали отчётливо. И вы хотите услышать эту плотную отчётливость. А до того момента никто не записывал альбомы таким образом».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 9 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 янв 2023
Tomahawk
К сожалению, вся его революционность и заключается только в звуке - до этого "тяжеляк" никогда не звучал так чисто. А так, средней симпатичности альбом, но главный плюс за лаконичность.
20 янв 2023
Red One
[ если группа играет быстро, а вы работаете с ней как с Led Zeppelin, получится просто размытие и шум — вы ничего не услышите ]

Размытие и шум - два определяющих термина в описании звучания Reign in blood.
Вот последующие два отлично звучат.
20 янв 2023
Svarg_1349
Red One, ну всё саунд-продюссер из интернета вынес вердикт. Рик, переделывай!
20 янв 2023
Red One
Svarg_1349, ах да, извините, что это я. Потрясающий саунд от Рика Рубина, ювелирная работа гитарного дуэта, рокочущий бас, бронебойные барабаны и яростный рёв вокалиста вознесли этот альбом на вершину хэви-метала. Но на этом Рик не закончил производство своих шедевров.

Казалось бы, какую ещё высоту могла взять Metallica после эталонного St. Anger, созданного под чутким ухом легендарного Боба Рока? 
Но звучание следующего альбома Death Magnetic просто идеально - кристально чисто, плотно и мощно! И это тоже заслуга великого продюсера Рика Рубина.
20 янв 2023
V
VAMPCUT
Борода всё по делу сказал.
20 янв 2023
gravitgroove
Погодите! Master of Puppets звучит менее экстремально, но не менее тяжело, вышел он раньше. Продюсирование на нем для того времени очень качественное. Рубин - то просто избавил гитары и ударные Slayer от того количества диалея, что были на Hell Awaits. Да, «Царствие» звучит плотнее, но сырость в нем остается. При всем этом «Schizophrenia» Sepultura с примерно таким же характером саунда, но с сырой записью и диалеем звучит не менее плотно и разборчиво, злее и тяжелее (дело даже не в вокале, скорее в качестве гитарной игры), оставив атмосферу первобытного блэк метала.
South of Heaven - вот это реально левел ап для металлического звукорежиссуры.
20 янв 2023
ElectricRetard
gravitgroove, честно говоря непосредственно по звуку, я бы сказал что Мастер звучит жирнее и тяжелее. Мне всегда RiB казался ватным каким-то, будто там не гитары, а какое-то пчелиное жужжание. Ну правда для меня это в целом проблема звука Слесарей, за вычетом двух "модерновых" альбомов.
20 янв 2023
Corpsegrinder04
Опять этого Псоя Короленко откопали.
20 янв 2023
J
Jack of Diamonds
За Трабл и Ред хот надо в лицо ему плюнуь

просмотров: 695

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом