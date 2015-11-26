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Slayer

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31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома

19 авг 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»

19 авг 2020 : 		 Новые фигурки SLAYER

23 июл 2020 : 		 Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»

2 июл 2020 : 		 SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч

11 июн 2020 : 		 Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»

5 июн 2020 : 		 "International Day Of Slayer" отметят специальным предложением

26 май 2020 : 		 Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона

2 май 2020 : 		 Барабанщик HATEBREED исполняет композицию SLAYER

14 апр 2020 : 		 Доступны фигурки SLAYER

2 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Никто не займёт место SLAYER»

28 мар 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY хвалит SLAYER

16 мар 2020 : 		 SLAYER и DIAMOND SUPPLY CO. выпускают линию одежды

11 фев 2020 : 		 Drum-cam от SLAYER

3 фев 2020 : 		 Гитарист LAMB Of GOD о решении SLAYER уйти

24 янв 2020 : 		 SLAYER предупреждают о фальшивых билетах

12 дек 2019 : 		 PHIL DEMMEL сказал, что отыграл первое шоу со SLAYER сразу после саундчека

3 дек 2019 : 		 GARY HOLT: «Истинная честь быть частью SLAYER»

3 дек 2019 : 		 Жена гитариста SLAYER: «На возвращение нет шансов»

3 дек 2019 : 		 Менеджер SLAYER: «Они вряд ли передумают»

2 дек 2019 : 		 SLAYER простились со зрителями

28 ноя 2019 : 		 Лимитированная серия гитар от SLAYER

26 ноя 2019 : 		 DAVE LOMBARDO: «Планы на финальный концерт SLAYER? Конечно... нет!»

12 ноя 2019 : 		 FRANK BELLO о решении SLAYER уйти
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|||| сегодня

SLAYER больше не будет!



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Жена Kerry King'a полностью отрицает все возможные слухи о возможности реюниона SLAYER. Один из фанатов написал под серией фотографий её мужа с котом:

«Нет Тома, нет SLAYER Kerry. Перестаньте думать о SLAYER без @tomarayaofficial».

На что получил ответ: «Не волнуйтесь, никакого SLAYER больше никогда не будет! Можете выдыхать!»

TOM ARAYA And KERRY KING




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


31 авг 2020, 12:23		Ну вообще то все умные люди это ещё прошлой осенью поняли что Слееру конец и Керри будет мутить новую группу уграющую тоже самое . Были даже намёки что он с Ансельмо будет мутить .

Kiskenbassker


31 авг 2020, 12:45		По-моему все умные люди понимают, что как только снова начнутся гастроли, и Slayer предложат достаточно бабла за реюнион, всё это "больше не будет" закончится. И чем активнее они это отрицают, тем больше вероятности, что реюнион случится.

WarSong


31 авг 2020, 12:47		Slaywhore, лол.


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