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SLAYER больше не будет!



Жена Kerry King'a полностью отрицает все возможные слухи о возможности реюниона SLAYER. Один из фанатов написал под серией фотографий её мужа с котом:



«Нет Тома, нет SLAYER Kerry. Перестаньте думать о SLAYER без @tomarayaofficial».



На что получил ответ: «Не волнуйтесь, никакого SLAYER больше никогда не будет! Можете выдыхать!»











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