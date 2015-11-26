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Slayer

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Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»



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В новом интервью для Louder фронтмен Slayer Tom Araya вспоминает о жизни на переднем крае металла.

Отвечая на вопрос о том, в какой момент он понял, что SLAYER стали успешными, Araya сказал:

«Знаете, это сложный вопрос для меня, потому что я смотрю на эту группу не так, как большинство людей. Меня всегда удивляет, когда люди задают мне такие вопросы, даже после всех этих лет. Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе, даже несмотря на то, что все остальные так думают. Я действительно иногда ощущаю трепет, когда эта реальность ошарашивает меня, и я думаю: "Ух ты! Чёрт возьми". Но на самом деле я не так часто об этом думаю. Странно то, что мы с семьёй можем где-нибудь гулять, и ни с того ни с сего кто-нибудь подходит ко мне и говорит: "Я знаю, кто ты!", жмёт мне руку, и это круто. В эти дни это происходит всё чаще и чаще, что меня действительно удивляет. Это может происходить и в очень необычных местах: мы можем быть в какой-нибудь глуши, и это происходит. Потом мы смотрим друг на друга и говорим: "Что только что случилось?" Ха-ха».

Вы признались, что с Джеффом Ханнеманом в ранние годы существования группы довольно сильно увлекались кокаином...

«Да, мы постоянно этим занимались. Мы бросили всё это, когда записывали "South Of Heaven" [1988], или около того. Это было довольно глупо... Это было очень глупо. Однажды мы просто посмотрели друг на друга и подумали: "Мы больше не можем заниматься этим дерьмом!", так что мы с ним заключили договор, что мы покончим с этим».

Вам сделали операцию на спине. Как это повлияло на вас?

«Я прошёл через это и почувствовал себя хорошо. На самом деле операция была на шее, хотя это тоже часть спины. Операция затронула переднюю часть шеи, мне переместили пищевод и всё остальное, прикрепили пластину к передней части шейных костей, а затем вернули всё обратно. У меня шесть винтов [показывает рентгеновский штифтов в шее на своём iPhone]. После этого я ощущал большой комок, который рассосался: наверное, моё тело всё поглотило, хотя я всё ещё чувствую дрянь в горле».

Во время живых выступлениях заметно, что вы хотите трясти головой, но всегда сдерживаетесь, потому что не хотите снова повредить шею.

«Чувак, ты не знаешь, как сильно я хочу трясти башкой, когда я на сцене. Я просто не могу — не в этой жизни. Вот это настоящая засада. Я играю песни, и я очень хочу это сделать, но я не могу. Это большой облом, потому что музыка — это то, что заставляет меня хотеть это делать. Мне нравится играть песни, и я не могу делать то, что хочу!»

SLAYER Frontman TOM ARAYA -



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