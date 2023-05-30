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DAVE LOMBARDO не хотел участвовать в прощальном туре SLAYER



В новом интервью журналу Revolver бывшего барабанщика SLAYER Dvae'a Lombardo спросили, хотел ли он участвовать в финальном туре группы в 2018 и 2019 годах. Он ответил:



«Нет, не особо. Я уже так много успел сделать... Я много лет знал, что Tom [Araya, басист/вокалист SLAYER] хочет уйти на покой, так что это не было сюрпризом. В последние годы — я ушёл в 13-м году, так что, возможно, где-то в 2009 или 2010 году мы с Kerry [King'ом, гитаристом SLAYER] думали о том, чтобы собрать новую группу. Возможно, это было на фестивале Hellfest, когда мы с Керри решили: "Давай сходим глянем на EXODUS". Мы подошли к одной из сцен и увидели, как играет Gary Holt. Я сказал: "Чувак, этот парень крут". А Керри ответил: "Да, вот кого нам нужно нанять для нового проекта". И опять же, в то время мы знали, что Том хочет закончить деятельность. Он устал. А потом произошла история с Джеффом Ханнеманом, и первым, кто пришёл нам на ум, был Gary Holt».



На вопрос о том, согласился бы он снова играть со SLAYER, если бы группа решила вернуться, Dave ответил:



«Я не собираюсь идти по этому пути. Я не вижу причин для того, что это когда-нибудь произойдёт. Если они когда-нибудь решат вернуться, они разозлят многих фанатов, потому что они устроили прощальный тур с помпой. Им придётся очень осторожно подходить к этому вопросу. Но кого это волнует? Фанаты будут счастливы независимо от этого. Так что я даже не думаю об этом».







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