15 ноя 2021



Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года



В рамках недавнего интервью Kerry King рассказал, что он думает об альбоме METALLICA 1991 года:



«Возможно, я не был в восторге от него, но я никогда не испытывал к нему ненависти, как многие. И по сей день мне очень нравится этот альбом. Я считаю, что это METALLICA, но не считаю, что это трэшевая METALLICA. Вы можете услышать, откуда исходят все влияния — из всех их старых вещей. Они просто замедлили темп и сделали его сверхтяжёлым; они сделали его сверхпривлекательным. Эта пластинка, наверное, разошлась тиражом больше, чем все мои альбомы вместе взятые. Когда она вышла, было столько горя по этому поводу. И, честно говоря, всё, что вышло после неё в течение долгого времени, вот с этим у меня проблемы. Но "Black Album"... Он всё ещё тяжёлый. На нём есть несколько быстрых вещей».



King также рассказал о величайшем достижении METALLICA, сказав:



«У них их было довольно много. Одно из них, о котором я могу сказать, что мы были частью шоу "Big Four" на [нью-йоркском] Yankee Stadium. Я думаю, мы были первыми музыкантами на новеньком стадионе "Янки", и я считаю, что это было очень важно для METALLICA, так что я очень рад быть частью этого с ребятами. Но самым большим их достижением, я бы сказал, является "Black Album". Это самый серьёзный их успех. Может быть, это и не моё, но это первое, что приходит мне на ум».







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