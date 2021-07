сегодня



Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA



Новозеландская мать назвала своих троих детей METALLICA, SLAYER и PANTERA.



Новость о выборе неизвестной женщиной имён для своих детей первым сообщил новозеландский журналист и режиссёр-документалист Дэвид Фарриер («Тёмный турист» на Netflix).



Фарриер написал в своём аккаунте в Твиттере:



«С гордостью сообщаю, что мать из Новой Зеландии назвала своих детей Metallica, Pantera и Slayer. Она сказала мне: "Нелегко воспитывать три самые тяжёлые группы"».



Далее Фарриер сообщил, что видел свидетельства о рождении этих троих детей и признался, что поначалу у него были подозрения, особенно после того, как он заметил, что у Metallica второе имя "And Justice For All", в честь четвёртого альбома группы:



«Я обратился к генеральному регистратору с вопросом, есть ли какие-либо ограничения для того, чтобы называть детей в честь названий групп или альбомов. Генеральный регистратор Новой Зеландии Джефф Монтгомери ответил: "Нет никаких ограничений, чтобы называть детей в честь групп или альбомов, если используемое слово не считается оскорбительным или не напоминает официальное звание или титул"».



Фарриер поделился фотографией женщины и сопроводил её следующим сообщением:



«Я думаю, важно отметить (как вы можете видеть на фотографии в моей публикации), что эта мать также является большой поклонницей арбалетов, которые тоже из настоящего металла, и она заслуживает нашего полного и абсолютного уважения за это (и за воспитание троих детей)».



В Российской Федерации запрещается давать детям имена в виде цифр, комбинаций букв и цифр, а также включать в имена различные знаки, кроме дефиса, помимо этого под запрет попадают бранные слова наряду с титулами и должностями.







