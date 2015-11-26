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Slayer

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Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA



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Новозеландская мать назвала своих троих детей METALLICA, SLAYER и PANTERA.

Новость о выборе неизвестной женщиной имён для своих детей первым сообщил новозеландский журналист и режиссёр-документалист Дэвид Фарриер («Тёмный турист» на Netflix).

Фарриер написал в своём аккаунте в Твиттере:

«С гордостью сообщаю, что мать из Новой Зеландии назвала своих детей Metallica, Pantera и Slayer. Она сказала мне: "Нелегко воспитывать три самые тяжёлые группы"».

Далее Фарриер сообщил, что видел свидетельства о рождении этих троих детей и признался, что поначалу у него были подозрения, особенно после того, как он заметил, что у Metallica второе имя "And Justice For All", в честь четвёртого альбома группы:

«Я обратился к генеральному регистратору с вопросом, есть ли какие-либо ограничения для того, чтобы называть детей в честь названий групп или альбомов. Генеральный регистратор Новой Зеландии Джефф Монтгомери ответил: "Нет никаких ограничений, чтобы называть детей в честь групп или альбомов, если используемое слово не считается оскорбительным или не напоминает официальное звание или титул"».

Фарриер поделился фотографией женщины и сопроводил её следующим сообщением:

«Я думаю, важно отметить (как вы можете видеть на фотографии в моей публикации), что эта мать также является большой поклонницей арбалетов, которые тоже из настоящего металла, и она заслуживает нашего полного и абсолютного уважения за это (и за воспитание троих детей)».

В Российской Федерации запрещается давать детям имена в виде цифр, комбинаций букв и цифр, а также включать в имена различные знаки, кроме дефиса, помимо этого под запрет попадают бранные слова наряду с титулами и должностями.

New Zealand Mother Names Her Three Children METALLICA, SLAYER And PANTERA



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Reflection


9 июл 2021, 14:00		А вот назвала бы она их Ария, Кипелов и Маврин...

dark_medieval_times


9 июл 2021, 14:09		блин 1 апреля давно прошло )

Jack of Diamonds


9 июл 2021, 14:21		Ну так то Слеер норм имя. Петров Слеер Иванович, звучит ведь

AlexTronenko


9 июл 2021, 14:38		надо было slayer, megadeth и anthrax, вот это было бы круто ))

gravitgroove


9 июл 2021, 14:40		а поехавшие от делиpия аpистокpаты тогда вполне могут называть своих детей, poжденных по пьянке и наpкоугаpе, по на названиям pанних pелизов Меgadeth.

Вообще по ней видно, что она по синьке мастак

Human


9 июл 2021, 14:48		В СССР тоже в свое время были такие ебанутые - называли детей Коминтернами, Виленами и Ленианами

olly71


9 июл 2021, 15:14		Жаль в России нельзя . Была же шикарная группа Х.й Забей . Такое имя зря пропадает. Ещё про жопу Носорога что то припоминаю.


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