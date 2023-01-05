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Slayer

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|||| 5 янв 2023

Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»



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Jon Dette решил продемонстрировать свой навык в исполнении песен «Большой четвёрки» и продолжает с "Damage, Inc.".




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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5 янв 2023
A
Alex ASP
Lord Iscariah, jon Dette - был в составе Slayer с 1996 по 1997 год. Также он играл и в Anthrax подменяя Бенанте в туре по Австралии.
5 янв 2023
Lord Iscariah
Alex ASP, впервые слышу о таком. На чужой славе выезжает однозначно.
5 янв 2023
graillyc
Lord Iscariah, alex ASP, а также в Testament и Heathen, навскидку так
Like!1
5 янв 2023
A
Aiming High
Alex ASP, кстати был момент,когда Jon Dette после последнего ухода Ломбардо из Slayer,отрабатывал два сэта подряд - сначала в Anthrax и следом в Slayer.
Like!1
5 янв 2023
gravitgroove
Мужик работу ищет и вот его резюме

просмотров: 974

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