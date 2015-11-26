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*Участники IMMORTAL сражаются за имя 82
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 58
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 42
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 36
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
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Slayer

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19 авг 2020 : 		 Новые фигурки SLAYER

23 июл 2020 : 		 Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»

2 июл 2020 : 		 SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч

11 июн 2020 : 		 Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»

5 июн 2020 : 		 "International Day Of Slayer" отметят специальным предложением

26 май 2020 : 		 Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона

2 май 2020 : 		 Барабанщик HATEBREED исполняет композицию SLAYER

14 апр 2020 : 		 Доступны фигурки SLAYER

2 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Никто не займёт место SLAYER»

28 мар 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY хвалит SLAYER

16 мар 2020 : 		 SLAYER и DIAMOND SUPPLY CO. выпускают линию одежды

11 фев 2020 : 		 Drum-cam от SLAYER

3 фев 2020 : 		 Гитарист LAMB Of GOD о решении SLAYER уйти

24 янв 2020 : 		 SLAYER предупреждают о фальшивых билетах

12 дек 2019 : 		 PHIL DEMMEL сказал, что отыграл первое шоу со SLAYER сразу после саундчека

3 дек 2019 : 		 GARY HOLT: «Истинная честь быть частью SLAYER»

3 дек 2019 : 		 Жена гитариста SLAYER: «На возвращение нет шансов»

3 дек 2019 : 		 Менеджер SLAYER: «Они вряд ли передумают»

2 дек 2019 : 		 SLAYER простились со зрителями

28 ноя 2019 : 		 Лимитированная серия гитар от SLAYER

26 ноя 2019 : 		 DAVE LOMBARDO: «Планы на финальный концерт SLAYER? Конечно... нет!»

12 ноя 2019 : 		 FRANK BELLO о решении SLAYER уйти

12 ноя 2019 : 		 Менеджер SLAYER: «Прощальный тур вовсе не означает конец»

11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления SLAYER

8 ноя 2019 : 		 Видео с выступления SLAYER

7 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления SLAYER
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|||| сегодня

Новые фигурки SLAYER



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Начиная с сегодняшнего дня доступен новый набор фигурок SLAYER "Live Undead" от Super7, вдохновленный пластинкой 1984 года.

SLAYER: 'Live Undead' ReAction Three-Pack Set Coming From Super7





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