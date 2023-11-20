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GARY HOLT не будет играть с KERRY KING



GARY HOLT в недавней беседе ответил на вопрос, вовлечен ли он в будущий проект KERRY KING:



«Нет, никоим образом. Я ничего не слышал. Я не участвую в этом проекте. Мне и так забот хватает».











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