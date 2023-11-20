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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 36
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
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Slayer

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GARY HOLT не будет играть с KERRY KING



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GARY HOLT в недавней беседе ответил на вопрос, вовлечен ли он в будущий проект KERRY KING:

«Нет, никоим образом. Я ничего не слышал. Я не участвую в этом проекте. Мне и так забот хватает».






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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20 ноя 2023
ElectricRetard
Я думаю он на Слеере столько бабла поднял, что ему и правда уже не нужно)
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20 ноя 2023
olly71
ElectricRetard, кому интересно что ты думаешь. ? ))))
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20 ноя 2023
ElectricRetard
olly71, прости братан, забыл что коммент-секция принадлежит тебе.
20 ноя 2023
Red One
ElectricRetard, по такой логике, Керри Кинг бабла на Слэйере не поднял, раз ему нужен новый проект
20 ноя 2023
gravitgroove
Отличная новость. Не люблю любое, что связано с переоцененными в культ Exodus (не троллинг! Реально так считаю)
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20 ноя 2023
IJzerklompje
gravitgroove, дак наоборот же, если раньше Эксодус забуксовал из-за занятости Холта в Слеере, сейчас он свободен пилить часовые сардельки прежними темпами (меня это радует, даже со шпиком на вокале)
20 ноя 2023
gravitgroove
IJzerklompje, лишь бы больше никаких коллабов с Керри. Пусть лысый гном сам все пишет, даже если будет унылый скоростной хлам на одну с половиной ноты в его типичном стиле. Мне не нравится Exodus, даже если вырвать из микса их порождающий в уме ужасную вонь вокал. Не любою я ортодоксальный третчь метал. Мне всегда нравилась музыка позлее и погрубее из этой движухи, а эти - они скуку вызывают, впрочем как и большинство истинно-третчевих песен Overkill и Anthrax. Кингу нужны грубые пацаны в группе, чтобы музыка сама говорила " эй, бл*, ты, да, ты, мудила, иди сюда! Дай закурить!!!"

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