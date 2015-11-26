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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 159

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 129
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 38
*Новое видео DEXCORE 25
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Slayer

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2 янв 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER

24 дек 2021 : 		 Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH

9 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER

29 ноя 2021 : 		 JON DETTE обучает исполнению SLAYER

15 ноя 2021 : 		 Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года

2 ноя 2021 : 		 Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени

21 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся

15 окт 2021 : 		 KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»

10 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром

3 сен 2021 : 		 Альбомы SLAYER выйдут на кассетах

21 июл 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER

9 июл 2021 : 		 Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA

4 июл 2021 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER

4 июл 2021 : 		 Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER

27 июн 2021 : 		 DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути

16 апр 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»

9 мар 2021 : 		 Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT

26 окт 2020 : 		 Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER

8 окт 2020 : 		 Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов

14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома

19 авг 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»

19 авг 2020 : 		 Новые фигурки SLAYER
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Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER



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Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante опубликовал видео исполнения композиции SLAYER “At Dawn They Sleep” вместе с Tom Araya, Kerry King и Gary Holt!

Watch ANTHRAXвЂ™ Charlie Benante Jam вЂњAt Dawn They SleepвЂќ With Members Of SLAYER



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nepalcev


2 янв 2022, 17:56		Джемовал. На саундчеке в совместном туре по Австралии.


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