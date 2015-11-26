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Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER



Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante опубликовал видео исполнения композиции SLAYER “At Dawn They Sleep” вместе с Tom Araya, Kerry King и Gary Holt!

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