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PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER , не являясь SLAYER 'ом»



Paul Bostaph подтвердил, что является участником нового проекта, возглавляемого его коллегой по SLAYER Kerry King’ом. Дуэт работает над музыкальным материалом уже несколько месяцев и надеется записать его, как только пандемия коронавируса утихнет.



Барабанщик поделился информацией об упомянутой коллаборации с King’ом в свежем интервью австралийскому изданию Riff Crew.



Когда его попросили описать направление музыки, над которой они работают с гитаристом-основателем SLAYER, Bostaph сказал:



«Думаю, лучшее определение, что я могу дать, – Kerry пишет то, что пишет. Будет ли это рок-н-ролльная пластинка? Нет. Будет ли это то, чего вы хотите? Да. Будет ли это то, чего вы ждёте? Да. Это не будет перепевка старого. Звучать оно будет как SLAYER, не являясь при этом SLAYER’ом, — но не намеренно. В смысле, Kerry ведь всю свою карьеру в SLAYER писал песни, у него выработался свой стиль. И как композитор ты не можешь просто поменять свой стиль, потому что твоей группы больше не существует. Это то, что тебе нравится сочинять.



Трансформируется ли творческий стиль со временем? Да. Я это так себе представляю. Не думаю, что первая песня, написанная Kerry в детстве, точно такая же, как последняя, сочинённая для финального альбома SLAYER "Repentless" (2015). Композиторы меняются с годами в зависимости от испытываемых влияний и своего мироощущения в тот или иной момент времени.



Kerry сейчас в ударе. Поэтому могу сказать следующее: если вы любите тяжёлую музыку и цените SLAYER, — вам понравится. Будет ли новая музыка аналогична SLAYER? Нет, не будет: SLAYER закончился, удалился от дел.



Дело в том, что мы не хотим звучать как "мини-SLAYER", понимаете, о чём я? Но результат будет хорошим — реально достойным. Я слушал эту музыку, и мне уже не терпится начать джемовать с Kerry.



Важная часть процесса для меня заключается в том, что я не обязан... и это не оскорбление, напротив — комплимент: я не обязан барабанить в стиле безбашенной игры Dave’а (Lombardo, первого барабанщика SLAYER). Это, возможно, было бы здорово, но я мог бы попробовать и некоторые вещи, которые мне нравятся, и при этом вписать их в рамки того, что мы делаем. Я жду, когда смогу применить идеи, которые хотел попробовать ещё в SLAYER, но не мог, так как они не были достаточно развиты. Посмотрим, удастся ли мне закрепить их в новой музыке».



На вопрос о том, изменился ли подход к сочинению песен Kerry по сравнению с тем, каким он был в рамках SLAYER, Bostaph ответил:



«На данном этапе формула остаётся неизменной. Я знаю, как пишет Kerry.



Когда я вошёл в состав SLAYER накануне начала работы над альбомом "Divine Intervention" (1994), мы с Kerry жили в одной комнате и едва друг друга знали. Мы проводили много времени вместе: на личностном уровне дружили, на музыкальном — импровизировали. Я знаю, чего он хочет от песни. У нас есть хорошая формула, которая срабатывает, и мы не собираемся её менять. То, что не сломано, не нужно чинить, понимаете?»













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