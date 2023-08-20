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Slayer

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Поставь логотип SLAYER на любимое мясо



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Вы можете поставить клеймо на свой стейк или любимое мясо с помощью брандера SLAYER.

Брандер для мяса SLAYER станет хитом на вашем следующем празднике или вечеринке, поскольку позволит нанести логотип группы на обычное мясо, приготовленное на гриле.

Брандер для мяса, который в настоящее время доступен для предварительного заказа в официальном интернет-магазине SLAYER по цене 75 долларов, начнет поставляться в середине октября.




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20 авг 2023
WahrandPhain
А есть такой же с МАН ОН МАН? Можно сделать так, что никто не притронется к еде)

просмотров: 239

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