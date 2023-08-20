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Поставь логотип SLAYER на любимое мясо



Вы можете поставить клеймо на свой стейк или любимое мясо с помощью брандера SLAYER.



Брандер для мяса SLAYER станет хитом на вашем следующем празднике или вечеринке, поскольку позволит нанести логотип группы на обычное мясо, приготовленное на гриле.



Брандер для мяса, который в настоящее время доступен для предварительного заказа в официальном интернет-магазине SLAYER по цене 75 долларов, начнет поставляться в середине октября.







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