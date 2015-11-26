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Slayer

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PHIL DEMMEL о выступлении со SLAYER



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Бывший гитарист MACHINE HEAD и VIO-LENCE Phil Demmel прокомментировал своё появление в группе SLAYER:

«Круг замкнулся. Карма. Невероятно, как всё получается. Я получил сообщение меньше, чем через двадцать четыре часа после последнего концерта MACHINE HEAD.

11 лет назад (почти день в день), я покинул тур, чтобы приехать домой и быть там вместе с семьёй, когда мой отец покинул этот мир. Несколько прекрасных людей пришли на моё место и прикрыли меня, чтобы помочь группе.

Я заменяю легенду, которая заменила легенду в легендарной группе в их прощальном туре.

Несмотря на то, что SLAYER — причина, по которой я хотел играть тяжёлую музыку, для меня большая честь получить такое предложение. Изучение 19 песен (не просто песен — песен SLAYER) было сложной задачей, и я работал изо всех сил, чтобы Gary и остальные могли гордиться своим выбором.

Поскольку мы все думаем и поддерживаем Gary Holt'a в это изменяющее твою жизнь время, сплочённость всей команды просто удивительная.

Спасибо всем за поддержку, я принимаю эстафету на несколько концертов и буду с гордостью держать планку Bay Area на сцене.

И, наконец, самый главный герой — это Marta, [жена Phil'а] — за то, что она безо всяких разногласий позволила своему партнёру, вернувшемуся на пару дней, отправиться за своей мечтой. Да здравствует Королева!»



Ex-MACHINE HEAD Guitarist PHIL DEMMEL:

View this post on Instagram Full circle. Karma. It's so crazy how things work out. I got a text less than 24 hours after I played my last MH note. 11 years ago (almost to the day), I had to leave a tour to fly home and be with my family when my father passes away. Some amazing dudes stepped in to cover for me and to help the band out. I am filling in for a legend who was replaced a legend in a legendary band on their farewell tour. Despite the fact that Slayer is the reason I wanted to play heavy music, it's beyond my utmost honor to asked to do this. Learning 19 songs (Not just songs, SLAYER songs) has been a daunting task and I have worked very hard to do Gary and the entire camp proud. As we all here send our love and support to @garyholt_official as he goes through a life altering time, the rallying this camp has done is amazing. Thank you all for your support as I grab the baton for a few shows and fly the Bay Area flag high on stage right. And lastly, the biggest hero is @martarino for being so selfless after having her partner home for 2 days, sends him off to follow this crazy dream. All hail the Queen. A post shared by Phil Demmel (@demmelitionmh) on Dec 3, 2018 at 7:18am PST




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

AnyMetalYouLike


4 дек 2018, 11:18		Хороший Фил мужик. Хвала судьбе что больше не в Machine Head.

Thrashcrow


4 дек 2018, 12:47		Замена замене уже пошла....

father


4 дек 2018, 14:15		Ну да странно звучит, "я заменяю легенду, которая заменила легенду", но такова жизнь. Когда-то они вместе беззаботно жрали пиво, а теперь, будучи взрослыми мужиками, помогают друг другу в таких ужасных ситуациях.


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