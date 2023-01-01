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DAVE LOMBARDO — об участии в SLAYER: «Это имело смысл»



Во время появления на недавнем эпизоде подкаста "Conan Neutron's Protonic Reversal" Dave Lombardo рассказал о своём последнем периоде в SLAYER, который длился с 2001 года до его ухода в 2013 году. На вопрос о том, каково это — вернуться в группу после столь долгого отсутствия, 58-летний барабанщик ответил:



«Это имело смысл. Меня не было в группе 10 или 11 лет. Они решили вернуть меня обратно, и всё было хорошо. Мы хорошо поработали. Я смог привнести свою креативность или, по крайней мере...



Было трудно изменить направление SLAYER. Им нравилась их ниша рынка, и они не хотели слишком сильно отклоняться от неё. Но в концертном смысле я мог быть более свободным, когда дело касалось некоторых барабанных партий и некоторых изменений. Я обычно ставил ребят из группы в тупик, когда играл очень странную барабанную дробь. Они оборачивались и говорили: "Что это за xpeнь?" А потом я возвращался к первоначальной партии: "Вот оно". Но я становился креативным, я думаю, потому что я хорошо знал музыку. И поэтому у меня был простор для фантазии. Я думал: "Почему я не сыграл эту барабанную партию, когда записывал альбом? Так было бы намного лучше". После того, как ты играешь что-то так долго...



Однажды я прочитал, что Mick Jagger сказал: "Боже, я бы хотел, чтобы мы сделали песню "Satisfaction" немного лучше, если бы я знал, что мы будем играть её в течение [почти 60] лет". Я ощущал примерно то же самое со своими барабанными партиями. "Я собираюсь сделать это. Так, вот секция двойной бас-бочки в "Angel Of Death". Знаете что? Я продлю её немного дольше". Или "Я добавлю в середину малый барабан". Так что я развлекался. И это было потому, что я был, пожалуй, опытнее от музыкантов, с которыми я работал в прошлом. И это, я думаю, помогло мне лично наслаждаться подобными моментами на сцене. Потому что когда ты гастролируешь и играешь одни и те же песни месяц за месяцем, год за годом, это начинает утомлять. Так что это дало мне возможность мне повеселиться на сцене, посмотреть, смогу ли я поставить в тупик гитаристов, смогу ли я их запутать».







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