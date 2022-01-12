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Slayer

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17 янв 2022 : 		 Гитарист SLAYER прикупил квартиру

2 янв 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER

24 дек 2021 : 		 Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH

9 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER

29 ноя 2021 : 		 JON DETTE обучает исполнению SLAYER

15 ноя 2021 : 		 Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года

2 ноя 2021 : 		 Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени

21 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся

15 окт 2021 : 		 KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»

10 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром

3 сен 2021 : 		 Альбомы SLAYER выйдут на кассетах

21 июл 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER

9 июл 2021 : 		 Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA

4 июл 2021 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER

4 июл 2021 : 		 Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER

27 июн 2021 : 		 DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути

16 апр 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»

9 мар 2021 : 		 Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT

26 окт 2020 : 		 Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER

8 окт 2020 : 		 Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов

14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома

19 авг 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»
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|||| сегодня

Гитарист SLAYER прикупил квартиру



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По сообщению New York Post, гитарист SLAYER Kerry King купил квартиру в Tribeca, рядом с Lower Manhattan, New York City, за $3,65 миллиона.

SLAYER



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

IYDKMIGTHTKY13


17 янв 2022, 12:45		И архитектор, и дизайнер сего чуда заслуживают быть выебанными в жопу гитарой Кинга.

smolet18-02-44


17 янв 2022, 12:48		Имеет полное право

Pennywise


17 янв 2022, 13:58		Сдавать будет...

olly71


17 янв 2022, 14:04		Зато в родном L A продал всю недвигу свою и уехал из Калифорнии . Дорогой штат для жизни .

deathstar777


17 янв 2022, 15:25		olly71, у нас такой же тренд.
Зачем гемор с коттеджем, если можно вести светскую жизнь в илитных апартаментах)

Alex Chernyatinsky


17 янв 2022, 16:34		Такой, не побоимся этого слова, уровень рендеринга интерьера у нас показывают девочки-фрилансеры из Авито, которые берут по полторы тысячи рублей за квадратный метр. А это Нью Йорк и хата за 3,65 ляма зелени. М-да. Похоже в Штатах и впрямь дела швах.

IYDKMIGTHTKY13


17 янв 2022, 17:01		Alex, к нам в контору приходил чувак, смотрю резюме - работал в штатах, думаю, наверное портфолио открою и охуею. Хуй там плавал - такой пиздец! Чувак подачи будто в пэйнте делал, просто жесть. В общем, расстройство. Похожий эффект был когда смотрел проекты, которые один знакомый архитектор делает в Германии - блин, отстой. Узлы спизжены с другого проекта, даже не адаптировались, анкер одной линией нарисован, все очень бедно и скупо, графически никак. С другой стороны, мб у них проекты не так детализированы, т.к. строители более квалифицированы и им не надо так разжевывать. У нас одни дебилы, ради них каждый угол разрисовываю, будто бы инструкцию икеевскую делаю. И все равно умудряются накосячить так, что приходится на авторском надзоре им своими руками показывать, как кирпич класть, как газобетонный блок резать и т.д.

Sbekhinov


17 янв 2022, 17:04		Какое отношение новое имущество Керри Кинга имеет к группе Slayer. Сплетни, а не новости.


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