Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов



Фронтмен SLAYER Tom Araya поделился предполагаемой оценкой российской разведки, рассекреченной директором национальной разведки Джоном Рэтклиффом, в которой утверждается, что Хиллари Клинтон придумала план, связывающий президента Дональда Трампа с российскими хакерскими атаками во время выборов 2016 года. Ранее эта оценка была отвергнута демократами и республиканцами в Разведывательном комитете Сената как не имеющая фактической основы.



Рэтклифф, лоялист Трампа и бывший член Палаты представителей, написал председателю судебной системы республиканского сената Линдси Грэм, что Клинтон, тогдашний кандидат от демократов на пост президента, лично одобрила попытку «разжечь скандал с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, связав его с Путиным и взломом русскими ресурсов Демократического национального комитета». Но в своём письме Грэму Рэтклифф отметил, что американское разведывательное управление «не знает ни точности этого утверждения, ни степени, в которой анализ российской разведки может отражать преувеличение или фальсификацию».



Tom поделился копией письма Рэтклиффа и дописал: «Интересно, кто-нибудь слышал об этом?!»



Источник сообщил Politico, что Разведывательный комитет Сената, который выпустил пять докладов о вмешательстве в выборы, знал об этом утверждении, но «быстро отклонил его» и не включил в свою работу.



Пресс-секретарь вице-президента Комитета по разведке Сената Марка Уорнера (D-Va.) Рейчел Коэн полностью разрушила эти доводы, объявив их «русской дезинформацией»:



«Это русская дезинформация. Отмытая директором Национальной разведки и председателем Судебного комитета Сената».



Это не первый раз, когда Araya использует свои социальные сети для распространения дезинформации, направленной против демократов. Ранее в этом месяце он выложил поддельный видеофильм спящего кандидата в президенты от демократов Джо Байдена во время телевизионного интервью в прямом эфире.





Посмотреть эту публикацию в Instagram This is interesting has anyone heard about this?! Публикация от Tom Araya (@tomarayaofficial) 30 Сен 2020 в 8:31 PDT





