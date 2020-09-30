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Slayer

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8 окт 2020 : 		 Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов

14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома

19 авг 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»

19 авг 2020 : 		 Новые фигурки SLAYER

23 июл 2020 : 		 Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»

2 июл 2020 : 		 SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч

11 июн 2020 : 		 Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»

5 июн 2020 : 		 "International Day Of Slayer" отметят специальным предложением

26 май 2020 : 		 Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона

2 май 2020 : 		 Барабанщик HATEBREED исполняет композицию SLAYER

14 апр 2020 : 		 Доступны фигурки SLAYER

2 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Никто не займёт место SLAYER»

28 мар 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY хвалит SLAYER

16 мар 2020 : 		 SLAYER и DIAMOND SUPPLY CO. выпускают линию одежды

11 фев 2020 : 		 Drum-cam от SLAYER

3 фев 2020 : 		 Гитарист LAMB Of GOD о решении SLAYER уйти

24 янв 2020 : 		 SLAYER предупреждают о фальшивых билетах

12 дек 2019 : 		 PHIL DEMMEL сказал, что отыграл первое шоу со SLAYER сразу после саундчека

3 дек 2019 : 		 GARY HOLT: «Истинная честь быть частью SLAYER»

3 дек 2019 : 		 Жена гитариста SLAYER: «На возвращение нет шансов»

3 дек 2019 : 		 Менеджер SLAYER: «Они вряд ли передумают»

2 дек 2019 : 		 SLAYER простились со зрителями
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Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов



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Фронтмен SLAYER Tom Araya поделился предполагаемой оценкой российской разведки, рассекреченной директором национальной разведки Джоном Рэтклиффом, в которой утверждается, что Хиллари Клинтон придумала план, связывающий президента Дональда Трампа с российскими хакерскими атаками во время выборов 2016 года. Ранее эта оценка была отвергнута демократами и республиканцами в Разведывательном комитете Сената как не имеющая фактической основы.

Рэтклифф, лоялист Трампа и бывший член Палаты представителей, написал председателю судебной системы республиканского сената Линдси Грэм, что Клинтон, тогдашний кандидат от демократов на пост президента, лично одобрила попытку «разжечь скандал с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, связав его с Путиным и взломом русскими ресурсов Демократического национального комитета». Но в своём письме Грэму Рэтклифф отметил, что американское разведывательное управление «не знает ни точности этого утверждения, ни степени, в которой анализ российской разведки может отражать преувеличение или фальсификацию».

Tom поделился копией письма Рэтклиффа и дописал: «Интересно, кто-нибудь слышал об этом?!»

Источник сообщил Politico, что Разведывательный комитет Сената, который выпустил пять докладов о вмешательстве в выборы, знал об этом утверждении, но «быстро отклонил его» и не включил в свою работу.

Пресс-секретарь вице-президента Комитета по разведке Сената Марка Уорнера (D-Va.) Рейчел Коэн полностью разрушила эти доводы, объявив их «русской дезинформацией»:

«Это русская дезинформация. Отмытая директором Национальной разведки и председателем Судебного комитета Сената».

Это не первый раз, когда Araya использует свои социальные сети для распространения дезинформации, направленной против демократов. Ранее в этом месяце он выложил поддельный видеофильм спящего кандидата в президенты от демократов Джо Байдена во время телевизионного интервью в прямом эфире.



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

resetius


8 окт 2020, 13:12		Хоть один человек с мозгами среди металлистов есть. От Тома не ожидал такого.

rassol


8 окт 2020, 13:28		Томасино становится ацццким тролем в "ослином" американском шоу-бизнесе.

deathstar777


8 окт 2020, 13:38		resetius, он лишь антиглобалист как любой Чилиец лол
О каких-то симпатиях к Рашке сложно говорить.

Flaming


8 окт 2020, 14:56		С симпатиями к рашке направление только к позорному столбу и гражданской казни там. С преломлением шпаги над головой.
Отправьте деда на гастроли. А то у него времени много.
Хоть бы даже басистом в составе шоу Ринго Старра))

Alex Chernyatinsky


8 окт 2020, 15:29		Общий смех и подробный разбор удачных шуток разумно провести после 3-го ноября.


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