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Drum-cam от SLAYER



Барабанщик SLAYER Paul Bostaph опубликовал запись исполнения "Raining Blood", которая была сделана в рамках выступления третьего ноября 2018 года на Wembley SSE Arena в Лондоне, Англия.







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