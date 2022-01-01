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Новости
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 34
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 17
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*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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*VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!» 8
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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 34
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
[= ||| все новости группы



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Slayer

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31 дек 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

21 дек 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой

21 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

10 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

4 ноя 2022 : 		 DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?

1 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

14 окт 2022 : 		 Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»

2 авг 2022 : 		 «Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»

20 июл 2022 : 		 Гитарист SLAYER — о своём новом проекте

16 июл 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»

25 апр 2022 : 		 DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER

21 мар 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

17 янв 2022 : 		 Гитарист SLAYER прикупил квартиру

2 янв 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER

24 дек 2021 : 		 Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH

9 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER

29 ноя 2021 : 		 JON DETTE обучает исполнению SLAYER

15 ноя 2021 : 		 Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года

2 ноя 2021 : 		 Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени

21 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся

15 окт 2021 : 		 KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»

10 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром

3 сен 2021 : 		 Альбомы SLAYER выйдут на кассетах

21 июл 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER

9 июл 2021 : 		 Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA
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|||| сегодня

Drum-cam от SLAYER



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Барабанщик SLAYER Paul Bostaph опубликовал запись исполнения "Raining Blood", которая была сделана в рамках выступления третьего ноября 2018 года на Wembley SSE Arena в Лондоне, Англия.




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