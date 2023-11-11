10 ноя 2023



DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAYER: «Я не хочу отвечать на этот вопрос»



Во время участия в подкасте "Mark And Me" Dave'a Lombardo спросили, осознавал ли он во время своей работы в SLAYER о том, как группа прогрессировала со временем, на что он ответил:



«Я был захвачен своими личными неурядицами. Поэтому многое из этого я не видел и не ощущал масштабов того, что делала группа. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю это. В то время я не замечал этого. Да, я видел, что группа становится всё успешнее. В то время возникало много вопросов, но были и моменты, когда я просто плыл по течению. Мне было всё равно. Я просто играл и наслаждался процессом».

На вопрос о том, согласится ли он принять участие в гипотетическом туре SLAYER, если они воссоединятся и захотят, чтобы он принял в нём участие, Ломбардо ответил:



«На самом деле я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что сейчас в центре внимания мой новый проект EMPIRE STATE BASTARD и моё будущее... Я считаю, что большая часть моего личного успеха заключается в том, что я не оглядываюсь назад. Я всегда стремлюсь совершенствоваться в музыкальном плане всеми возможными способами, поэтому ответы на подобные вопросы иногда отвлекают от того, на чём мы сосредоточены в данный момент. Поэтому, при всем уважении, я вынужден отказаться от ответа на этот вопрос».







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