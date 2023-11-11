Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 39
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 31
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 17
*Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND 16
*Новый альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания 15
*DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас» 14
*"Новый" трек PARADISE LOST 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 39
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 31
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



10 ноя 2023 : 		 DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAYER: «Я не хочу отвечать на этот вопрос»

7 ноя 2023 : 		 KERRY KING вернётся в 2024!

2 ноя 2023 : 		 Шузы от SLAYER x DC

23 окт 2023 : 		 DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четвёрки»

13 окт 2023 : 		 Новая фотокнига о SLAYER

4 окт 2023 : 		 Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War"

20 авг 2023 : 		 Поставь логотип SLAYER на любимое мясо

17 авг 2023 : 		 SLAYER на кассете!

23 июл 2023 : 		 GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё»

13 июл 2023 : 		 Видео полного выступления SLAYER

30 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не хотел участвовать в прощальном туре SLAYER

29 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO — о записи альбомов SLAYER: «Это была настоящая человеческая игра, без помощи компьютеров»

15 май 2023 : 		 Гитарист SLAYER скинул 500 000

11 май 2023 : 		 PAUL BOSTAPH — о худшем выступлении со SLAYER

5 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO — об участии в SLAYER: «Это имело смысл»

2 май 2023 : 		 Подкаст про SLAYER

9 апр 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

18 мар 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

25 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 янв 2023 : 		 RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"

6 янв 2023 : 		 KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование

5 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

31 дек 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

21 дек 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой

21 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
Показать далее
| - |

|||| 10 ноя 2023

DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAYER: «Я не хочу отвечать на этот вопрос»



zoom
Во время участия в подкасте "Mark And Me" Dave'a Lombardo спросили, осознавал ли он во время своей работы в SLAYER о том, как группа прогрессировала со временем, на что он ответил:

«Я был захвачен своими личными неурядицами. Поэтому многое из этого я не видел и не ощущал масштабов того, что делала группа. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю это. В то время я не замечал этого. Да, я видел, что группа становится всё успешнее. В то время возникало много вопросов, но были и моменты, когда я просто плыл по течению. Мне было всё равно. Я просто играл и наслаждался процессом».
На вопрос о том, согласится ли он принять участие в гипотетическом туре SLAYER, если они воссоединятся и захотят, чтобы он принял в нём участие, Ломбардо ответил:

«На самом деле я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что сейчас в центре внимания мой новый проект EMPIRE STATE BASTARD и моё будущее... Я считаю, что большая часть моего личного успеха заключается в том, что я не оглядываюсь назад. Я всегда стремлюсь совершенствоваться в музыкальном плане всеми возможными способами, поэтому ответы на подобные вопросы иногда отвлекают от того, на чём мы сосредоточены в данный момент. Поэтому, при всем уважении, я вынужден отказаться от ответа на этот вопрос».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 ноя 2023
N
Nihel
А как же пообижаться, толкнуть речь про то что музыка слесаря это и его наследие. В клубе бывших так отвечать не принято.
Like!1
11 ноя 2023
r
rock n roll
Nihel, а что в принципе не так? Для меня лично,самые лучшие альбомы были записаны именно с Ломбардо!
Like!1
11 ноя 2023
гладиатор
Что-то он темнит. Новая инкарнация Слеер будет с ним?

просмотров: 279

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом