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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Slayer

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15 май 2023 : 		 Гитарист SLAYER скинул 500 000

11 май 2023 : 		 PAUL BOSTAPH — о худшем выступлении со SLAYER

5 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO — об участии в SLAYER: «Это имело смысл»

2 май 2023 : 		 Подкаст про SLAYER

9 апр 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

18 мар 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

25 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 янв 2023 : 		 RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"

6 янв 2023 : 		 KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование

5 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

31 дек 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

21 дек 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой

21 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

10 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

4 ноя 2022 : 		 DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?

1 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

14 окт 2022 : 		 Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»

2 авг 2022 : 		 «Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»

20 июл 2022 : 		 Гитарист SLAYER — о своём новом проекте

16 июл 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»

25 апр 2022 : 		 DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER

21 мар 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

17 янв 2022 : 		 Гитарист SLAYER прикупил квартиру

2 янв 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER

24 дек 2021 : 		 Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH
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Гитарист SLAYER скинул 500 000



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Гитарист SLAYER Kerry King скинул 500 000 за дом в Las Vegas Valley, который был куплен в 2020 за 3 819 000 долларов.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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15 май 2023
Kramer
Что-то не видно постеров своих кумиров на стенах. Как так!
Like!1
15 май 2023
Corpsegrinder04
Стоит в саду сверкает, отражая солнца свет...
15 май 2023
o
olly71
реально по виду гараж с евроремонтом. Из всех домов что были у рокером мне больше всего нравился старый дом Хетвилда с водопадом который и прошлый дом Мастейна в Сан Диего
15 май 2023
gravitgroove
olly71, -«гараж»
Дай Бог такой гараж каждому здесь сидящему хотя бы раз в месяц.
-«Дом в Сан-Диего»
Это который на деревянную церковь похож?)))
15 май 2023
d
deathstar777
gravitgroove, gravitgroove, если торчать четверть века в хрущевке на дарксайде, то понятное дело не обзаведешься)
Как-то крутятся даже в беднейших странах.
Like!1

просмотров: 547

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