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DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?



В рамках вопросов и ответов от читателей Metal Hammer DAVE LOMBARDO ответил на вопрос о том, присоединился бы он к новой группе Kerry King'a, если бы поступило такое предложение:



«Я знал, что это будет. Сейчас я работаю над слишком большим количеством других проектов и не смог бы принять участие. Новые DEAD CROSS, MR. BUNGLE... Пандемия многое отложила, так что нам нужно навёрстывать упущенное. Кроме того, с ним играет Paul Bostaph, и я не думаю, что у него появится необходимость приглашать меня».



Lombardo также спросили, будет ли он снова играть со SLAYER, если группа воссоединится и захочет видеть его в своем составе, на что он ответил:



«Я считаю, что это вряд ли когда-нибудь случится. Но да, я бы выслушал всё, что они скажут. Вот и всё. Смысла загадывать нет».







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