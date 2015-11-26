сегодня



Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT



В рамках недавнего интервью у Gary Holt'a спросили, когда SLAYER вновь соберутся, на что он ответил:



«На этот вопрос я не могу дать ответа, соберётся ли когда-то SLAYER или нет. Этот вопрос за гранью моего уровеня оплаты, скажем так. Слушай, если силы сойдутся — скажем, через год или ещё когда — и будет сказано: "А знаешь, есть ощущение, что надо ещё бахнуть концертиков", то я готов. Но не мне принимать подобное решение и не мне спекулировать на этой теме. Насколько мне известно, с группой всё, последнее шоу было 30 ноября 2019 года. И я сейчас по полной в EXODUS!»













+3 -4



( 13 ) просмотров: 2594

