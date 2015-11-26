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Slayer

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9 мар 2021 : 		 Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT

26 окт 2020 : 		 Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER

8 окт 2020 : 		 Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов

14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома

19 авг 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Меня прекрасно приняли в SLAYER»

19 авг 2020 : 		 Новые фигурки SLAYER

23 июл 2020 : 		 Фронтмен SLAYER: «Я на самом деле не думаю о нас как об успешной группе»

2 июл 2020 : 		 SLAYER и PUCK HCKY выпустили специальный мерч

11 июн 2020 : 		 Гитарист SLAYER: «Насколько я знаю, это конец»

5 июн 2020 : 		 "International Day Of Slayer" отметят специальным предложением

26 май 2020 : 		 Гитарист SLAYER купил дом за почти четыре миллиона

2 май 2020 : 		 Барабанщик HATEBREED исполняет композицию SLAYER

14 апр 2020 : 		 Доступны фигурки SLAYER

2 апр 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Никто не займёт место SLAYER»

28 мар 2020 : 		 Гитарист ARCH ENEMY хвалит SLAYER

16 мар 2020 : 		 SLAYER и DIAMOND SUPPLY CO. выпускают линию одежды

11 фев 2020 : 		 Drum-cam от SLAYER

3 фев 2020 : 		 Гитарист LAMB Of GOD о решении SLAYER уйти

24 янв 2020 : 		 SLAYER предупреждают о фальшивых билетах

12 дек 2019 : 		 PHIL DEMMEL сказал, что отыграл первое шоу со SLAYER сразу после саундчека

3 дек 2019 : 		 GARY HOLT: «Истинная честь быть частью SLAYER»

3 дек 2019 : 		 Жена гитариста SLAYER: «На возвращение нет шансов»
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Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT



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В рамках недавнего интервью у Gary Holt'a спросили, когда SLAYER вновь соберутся, на что он ответил:

«На этот вопрос я не могу дать ответа, соберётся ли когда-то SLAYER или нет. Этот вопрос за гранью моего уровеня оплаты, скажем так. Слушай, если силы сойдутся — скажем, через год или ещё когда — и будет сказано: "А знаешь, есть ощущение, что надо ещё бахнуть концертиков", то я готов. Но не мне принимать подобное решение и не мне спекулировать на этой теме. Насколько мне известно, с группой всё, последнее шоу было 30 ноября 2019 года. И я сейчас по полной в EXODUS!»

Will SLAYER Ever Reunite For A Show Or Tour? GARY HOLT Responds





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КомментарииСкрыть/показать 13 )

olly71


9 мар 2021, 16:15		Самое глупое спрашивать о будущем Слеера у Gary Holt'a . Это кто такой гениальный спрашиватель ? Он бы ещё тогда у Кирка Хэммета спросил об этом ))))))))) Совершенно понятно что со Слеером всё закончено и навсегда но в 2020 Кинга несколько раз видели тусующемся с Бостафом . Явно потихоньку мутят новый проект.

Санчез


9 мар 2021, 16:17		боже зачем....ну не могут они уже играть, как в 80х, отстаньте от старперов

resetius


9 мар 2021, 17:11		Не знаю кто такой GARY HOLT и какое отношение он имеет к Slayer, но без Ханнемана и Ломбардо собираться смысла нет никакого.

гладиатор


9 мар 2021, 17:15		Да соберутся, конечно, думаю в ближайшие года два-три. Но может кого на постоянку возьмут вместо Хольта. Хотя наверно опять его подтянут.

Evil3062


9 мар 2021, 17:47		2resetius - рукалицо

Rutger


9 мар 2021, 17:50		Началось)) трудящиеся еще не просят, но уже интересуются)

Sw0Rn


9 мар 2021, 17:56		Не нужно им собираться, думаю вокал будет стариканский, зачем позориться)
Ещё бы у Джона Детте спросили

CosmicBear


9 мар 2021, 18:03		Gary "Уничтожитель Металлики" Holt помогал в качестве наёмного работника в период дожития Slayer.

А вообще, было бы неплохо, если бы собрались Кинг, Арайя, Ломбардо и какой-нибудь гитарист, играющий в треш-метал группе новой волны под сильным влиянием Slayer и Ханнеманна в частности. Думаю, что на пару с Кингом они сочинили бы что-нибудь достойное.

R0ck_N_R0lla


9 мар 2021, 19:43		тут пачку бубликов нечаянно рассыпал и получил несколько годных риффов для слеера. надо будет черкануть лысому, что на пару-тройку песен могу идей подкинуть

Mistis


9 мар 2021, 20:44		R0ck_N_R0lla, толсто

HELLECTOR


9 мар 2021, 20:46		Когда SLAYER соберутся вновь?

Когда Дэвид Ковердейл наконец продаст свой дом.
Инфа - 100

olly71


9 мар 2021, 21:09		* А вообще, было бы неплохо, если бы собрались Кинг, Арайя, Ломбардо и какой-нибудь * - Арайя уже устал обьяснять что ушёл вообще из музыки так как у него огроменные проблеммы со спиной ( он без медикаментов не может даже стоять ) и хочет нянчится с внуками которые у него уже есть . Насчёт того что Кинг выйдет когда нибудь на одну сцену с Ломбардо намного ниже чем если вторым гитаристом возьмут Юрия Лозу . Но мечтатели могут продолжать мечтать и дальше ))))))))))))

deathstar777


9 мар 2021, 21:27		Санчез, никогда и не умели эти слесари. Я рукажоп только их и лабаю лол


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