21 ноя 2023



Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце 1990-х: «Мы были чертовски напуганы»



В последнем выпуске программы "The Disc Dive" Serj Tankian, фронтмен SYSTEM OF A DOWN, рассказал о том, каково ему и его коллегам по группе было выступать на разогреве у SLAYER в 1998 году, когда вышел их дебютный альбом с одноимённым названием:



«Мы были чертовски напуганы, когда оказались на сцене. Это был курс молодого бойца, просто борьба за выживание, обучение работе с аудиторией. Потому что аудитория SLAYER всегда будет ненавидеть всех остальных, конечно, но это навевает много воспоминаний, потому что это был наш первый тур. И Дарон [Малакян, гитарист SYSTEM OF A DOWN] был накрашен. У меня на лице была какая-то странная фигня. И они смотрели на нас из серии: "Что это за идиоты?" И мы должны были произвести впечатление не просто с нулевой точки, а с отрицательной. Мы должны были подняться на сцену и набрать очки. И это, друг мой, был невероятный курс молодого бойца для гастролирующих артистов, который оказал на нас большое влияние. Благодаря ему мы сформировались».







+1 -0



просмотров: 231