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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
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*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
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Slayer

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GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё»



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Gary Holt заявил, что, по его мнению, воссоединения SLAYER не будет.

Лидер EXODUS, который почти девять лет гастролировал со SLAYER, обсудил возможность воссоединения группы в рамках семинара в Pitbull Audio в National City, Калифорния 17 июля.

На вопрос о том, считает ли он, что воссоединение SLAYER когда-нибудь состоится, Holt ответил:

«Мужик, ты должен поговорить с другими людьми. Это не в моей компетенции. Если бы кто-нибудь попросил меня об этом, я бы, конечно, согласился. Но я не думаю, что это когда-нибудь случится. Я считаю, что группа закончила своё существование. В отличие от всех остальных прощальных туров, которые начались пять лет назад и продолжаются до сих пор, я думаю, что этот закончился».

Gary рассказал о том, какие впечатления у него остались от гастролей со SLAYER в рамках заключительного тура группы в 2018 и 2019 годах:

«Это было очень весело. Это был последний в их истории тур. Это было хорошее время. Я старался, чтобы это никоим образом не влияло на меня, из серии: "Вот и всё". Я никогда не думал о том, что всё закончится, до последнего финального из двух концертов. Меня как будто осенило. Но это был хороший тур. Я запомню этот тур навсегда. Это было офигенно круто».




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23 июл 2023
M
Mateas89
На последних фото такое ощущение, что Холт парик стал носить.
23 июл 2023
gravitgroove
И борода накладная

просмотров: 298

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