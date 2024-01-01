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*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 21
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Slayer

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Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах



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К обсуждениям возвращения SLAYER подключилась и Sandra Araya:

«Давайте я поясню для троллей: Tom'y надоело играть. Я уговаривала его больше года. В конце концов, он согласился. Мы поделились этой новостью с потрясающими менеджерами SLAYER, и они сделали все остальное! Так что да, без Tom'a этого бы не случилось... без того, чтобы я его доставала, этого бы не случилось. Но продолжайте свою драму! Я, однако, буду наслаждаться несколькими шоу и благодарна ему за то, что он любит меня и фанатов настолько, чтобы пойти на такой шаг!»




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