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Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах



К обсуждениям возвращения SLAYER подключилась и Sandra Araya:



«Давайте я поясню для троллей: Tom'y надоело играть. Я уговаривала его больше года. В конце концов, он согласился. Мы поделились этой новостью с потрясающими менеджерами SLAYER, и они сделали все остальное! Так что да, без Tom'a этого бы не случилось... без того, чтобы я его доставала, этого бы не случилось. Но продолжайте свою драму! Я, однако, буду наслаждаться несколькими шоу и благодарна ему за то, что он любит меня и фанатов настолько, чтобы пойти на такой шаг!»







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