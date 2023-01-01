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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
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Slayer

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18 мар 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

25 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

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31 дек 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

21 дек 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой

21 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

10 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

4 ноя 2022 : 		 DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?

1 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

14 окт 2022 : 		 Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»

2 авг 2022 : 		 «Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»

20 июл 2022 : 		 Гитарист SLAYER — о своём новом проекте

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25 апр 2022 : 		 DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER

21 мар 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

17 янв 2022 : 		 Гитарист SLAYER прикупил квартиру

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|||| сегодня

Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»



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Jon Dette решил продемонстрировать свой навык в исполнении песен «Большой четвёрки» и продолжает серию "Fight Fire With Fire".




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