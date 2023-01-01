сегодня



Подкаст про SLAYER



D.X. Ferris сегодня запускает подкаст, посвященный группе SLAYER — "Talkin' Slayer: A Podcast And Half-Assed Audiobook". Первые выпуски, по понятным причинам, про Джеффа Ханнемана.







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