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*Новое видео группы METALLICA 60
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 42
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 37
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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Slayer

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25 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 янв 2023 : 		 RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blood"

6 янв 2023 : 		 KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили существование

5 янв 2023 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

31 дек 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

21 дек 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

20 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик SLAYER записал песню с женой

21 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

10 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

4 ноя 2022 : 		 DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER?

1 ноя 2022 : 		 Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»

14 окт 2022 : 		 Фронтмен BODY COUNT — о сотрудничестве со SLAYER: «Это был важный момент для меня»

2 авг 2022 : 		 «Новая группа гитариста SLAYER — просто бомба»

20 июл 2022 : 		 Гитарист SLAYER — о своём новом проекте

16 июл 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»

25 апр 2022 : 		 DAVE LOMBARDO — о ранних годах SLAYER

21 мар 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

17 янв 2022 : 		 Гитарист SLAYER прикупил квартиру

2 янв 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER

24 дек 2021 : 		 Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH

9 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER

29 ноя 2021 : 		 JON DETTE обучает исполнению SLAYER

15 ноя 2021 : 		 Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года

2 ноя 2021 : 		 Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени

21 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся

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|||| сегодня

Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»



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Jon Dette решил продемонстрировать свой навык в исполнении песен «Большой четвёрки» и завершает серию "Postmortem".




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