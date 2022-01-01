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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
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Slayer

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Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»



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Jon Dette решил продемонстрировать свой навык в исполнении песен «Большой четвёрки» и продолжает с "Wake Up Dead".




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