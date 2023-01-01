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Slayer

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DAVE LOMBARDO — о записи альбомов SLAYER: «Это была настоящая человеческая игра, без помощи компьютеров»



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В недавнем интервью Stereogum Dave'a Lombardo спросили, пытался ли он в ранние годы SLAYER достичь новых пределов скорости и техники, на что он ответил:

«Думаю, в то время так и было. Я расширял границы. Я помню, как сказал [покойному гитаристу SLAYER Джеффу] Ханнеману: "Материал должен быть тяжёлым. Здесь должно быть быстрее. Чёрт возьми, быстрее. Давайте, блин, играть жёстко". И я думаю, что всё наше мышление в то время заключалось в том, чтобы играть быстрее — физически быстрее, а не быстрее при помощи компьютеров, как сегодня. Сейчас музыкантам помогают различные программы, чтобы заставить их звучать как долбаные идеальные часы Биг-Бен. Тогда нужно было быть на высоте. Не было клик-трека. Я не записывал альбомов с клик-треком, наверное, до пластинки [2006 года] "Christ Illusion". А на "Christ Illusion" мы использовали клик-трек только в части песни. Так что в то время всё было очень примитивно. То, что вы слышали на этих альбомах, было настоящим. Это была настоящая человеческая игра, без помощи компьютеров для регулировки тактовых размеров или чего-либо еще. Так что мы расширяли границы, и это было намеренно».

Lombardo также рассказал о двойной бас-бочке и сбивках на томе в "Angel Of Death", которые, возможно, являются одной из самых известных барабанных партий в истории металла. На вопрос, мог ли он сказать, когда записывал эту партию, что это нечто особенное, Ломбардо ответил:

«Это была часть барабанного соло. Раньше они позволяли мне отрываться на барабанах. Мы играли песню под названием "Show No Mercy", и она начиналась с барабанного соло. И я помню одно выступление, кажется, в Valley в Лос-Анджелесе. Я играл соло на барабанах, а потом остановился и начал играть на двух бочках, и это привлекло внимание Ханнемана. Он сказал: "Чувак, мы должны вставить это в песню". Я думаю, в то время мы сочиняли музыку к "Reign In Blood", и он сказал: "Ты должен вставить это в середину этой песни". Так мы и сделали.

Знал ли я, во что это выльется? Ха-ха. Нет. Это был просто очень классный сюрприз, небольшой отрезок песни. Знаете, вы слушаете песню, и тут она переходит в эту барабанную партию. Я подумал, что это здорово, но я не знал, насколько это повлияет на слушателя. И, очевидно, это был один из действительно крутых моментов этой записи».




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