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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Slayer

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21 мар 2022 : 		 Drum-cam от SLAYER

17 янв 2022 : 		 Гитарист SLAYER прикупил квартиру

2 янв 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX джемует со SLAYER

24 дек 2021 : 		 Рождественский SLAYER от членов DREAM THEATER, PROTEST THE HERO, CRADLE OF FILTH

9 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о гитаристе SLAYER

29 ноя 2021 : 		 JON DETTE обучает исполнению SLAYER

15 ноя 2021 : 		 Гитарист SLAYER — об альбоме METALLICA 1991 года

2 ноя 2021 : 		 Gary Holt согласен, что SLAYER ушли раньше времени

21 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS сомневается, что SLAYER воссоединятся

15 окт 2021 : 		 KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»

10 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевром

3 сен 2021 : 		 Альбомы SLAYER выйдут на кассетах

21 июл 2021 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY исполняет SLAYER

9 июл 2021 : 		 Мать из Новой Зеландии назвала детей METALLICA, SLAYER и PANTERA

4 июл 2021 : 		 Музыканты TYPE O NEGATIVE, MUNICIPAL WASTE, VIO-LENCE And CADAVER исполняют SLAYER

4 июл 2021 : 		 Музыканты CATTLE DECAPITATION, THE BLACK DAHLIA MURDER, BROKEN HOPE и ONCE HUMAN исполняют SLAYER

27 июн 2021 : 		 DAVE LOMBARDO вспоминает об инцидентах в туре со SLAYER в начале их пути

16 апр 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER выпустили первый альбом, группа бы перестала существовать»

9 мар 2021 : 		 Когда SLAYER соберутся вновь? Отвечает GARY HOLT

26 окт 2020 : 		 Дэйв Ломбардо не жалеет, что не поехал в финальный тур со SLAYER

8 окт 2020 : 		 Вокалист SLAYER вновь выступает против демократов

14 сен 2020 : 		 Участники DANKO JONES, EXCITER и DEATH ANGEL исполняют SLAYER

4 сен 2020 : 		 Вокалист SLAYER разместил видео с Байденом

31 авг 2020 : 		 PAUL BOSTAPH о проекте с KERRY KING'ом: «Он звучит как SLAYER, не являясь SLAYER'ом»

31 авг 2020 : 		 SLAYER больше не будет!

28 авг 2020 : 		 У гитариста SLAYER музыки на два альбома
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|||| 21 мар 2022

Drum-cam от SLAYER



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Видео того, как Paul Bostaph исполняет "Hell Awaits" на одном из концертов европейского тура, доступно для просмотра ниже.

SLAYER's PAUL BOSTAPH: 'Hell Awaits' Drum-Cam Footage Featuring PHIL DEMMEL





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